美军展示新型无人潜航器:外观似鲨鱼 可摇摆前进

哈通社阿斯塔纳12月18日电，据中新网援引美国哥伦比亚广播公司(CBS)报道，美国海军于12月11日在小溪-斯多利堡联合远征基地完成了对新型无人潜航器"幽灵泳者"的水中测试。

报道指出，从照片上来看，这个"大家伙"看上去就像是一条浮在海面上的大白鲨。 据报道，美军把它称作是"科幻转现实"的最新成果，"幽灵泳者"项目主要是为了探索在舰队中应用仿生技术研制测试无人潜航器。 项目负责人、波士顿工程公司高级工程师迈克尔•鲁夫说，"幽灵泳者"能像大鱼一样游行，通过来回摆动"尾鳍"前进。 报道称，这一仿真技术着实令人可叹。"幽灵泳者"无人潜航器的形状和游动方式类似于大型鱼类，其长度约为5英尺(1.52米)，重约100磅(45.4千克)，能够在水下10英寸至300英尺(约0.25米至90米)深处活动。 根据美国海军作战发展司令部的说法，"幽灵泳者"完全是自动运行，它能通过一根500英尺长的电线与笔记本电脑连接，实现实时传输。"幽灵泳者"还采用持久电池，能够自主工作更长的时间。 美国海军方面称，生物拟态使该无人潜航器在低能见度情报监视与侦察任务中具有更高的安全性，更方便进行船体检查，同时，采用摆动尾鳍的推进方式比采用螺旋桨推进更加安静。