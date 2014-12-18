姚培生：中国将研究纳扎尔巴耶夫总统的治国理政经验
记者：许多著名政治家对纳扎尔巴耶夫总统发表的"光明大道 - 通往未来之路"的国情咨文表示了极大的兴趣，依您的看法，该文中的哪些观点值得特别关注？
中国专家高度评价了纳扎尔巴耶夫总统的国情咨文。就我个人而言，我也没有想到这篇国情咨文的内容如此特别。通常情况下，国情咨文中要讲到国内发展的所有问题，但是这一次的国情咨文中，纳扎尔巴耶夫总统首次重点关注交通和物流基础设施的发展。事实上，对贵国而言，这一点也是最关键的一点，因为哈萨克斯坦位于"丝绸之路经济带"最重要的和有利的区域。 目前中国和欧洲之间的货物运输量呈增长趋势，而"西欧-中国西部"交通走廊不可能绕过哈萨克斯坦 ，也不可能被取代，俄罗斯和南部方向的线路并不经济。因此，哈萨克斯坦应不失时机地利用这一优势。 事实再一次证明了纳扎尔巴耶夫总统是一个非常有远见的政治家，他在不断变化的国际经济环境中，从战略层面不断解决国家最重要的经济问题。在他的领导下，如今贵国已经成为一个真正的地区强国。 记者：还记得哈萨克斯坦对您印象最深刻的是什么吗？ 我非常喜欢阿斯塔纳市，阿斯塔纳的夜景尤其不错。我很喜欢阅读哈萨克文学。 记者：对12月16日哈萨克斯坦独立日您有什么要说的？ 我衷心祝贺哈萨克斯坦人民伟大的独立日快乐。虽然哈萨克斯坦只有23年的独立历程，但这个年轻的国家却发生了许多国家未曾有过的巨大变化。 我曾经多次讲过，纳扎尔巴耶夫总统是真正的民族领袖，这一点在我国是老少皆知的。今年5月中国国家主席习近平与哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行会谈。会谈后，纳扎尔巴耶夫在习近平见证下，接受了"丝绸之路和平奖"。纳扎尔巴耶夫总统也是该奖项的首位获得者，这是因为纳扎尔巴耶夫总统是一位一直致力于地区及世界和平，并为此做出巨大贡献的领袖人物。 历史已经证明贵国总统选择的发展道路是正确和成功的。明年春天，我们计划在中国举行国际研讨会，就纳扎尔巴耶夫建国、治国理政、国家建设等整个思想体系进行专题研究。 记者：谢谢您接受采访！ 人物介绍： 姚培生先生1995年至2003年先后两次任中国驻哈萨克斯坦大使。2006年退休。2010年曾任上海世博会中国政府副总代表。现任中国亚非交流协会理事，中国国际问题研究基金会研究员，当代世界研究中心特邀研究员，中国公共外交协会会员。（编译：流沙）