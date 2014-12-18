外媒：俄罗斯卢布跌宕 哈萨克斯坦坚戈安好？

哈通社阿斯塔纳12月18日电，据中新网消息，尽管俄罗斯央行大幅上调基准利率，但是卢布大幅贬值的势头仍未中止。"卢布暴跌"、"俄罗斯经济雪崩"近日霸占各家媒体头版，大有"刷屏"之势。唇亡齿寒，卢布暴跌会否影响到与俄罗斯同属关税同盟成员国家的哈萨克斯坦？其货币坚戈表现如何？

"卢布贬值在近期不会对坚戈汇率造成明显影响。"中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所肖斌博士在接受中新社记者采访时分析说，俄罗斯卢布贬值的一个主要原因是西方对俄发起制裁。"哈萨克斯坦并非西方的制裁对象，而且，此前哈萨克斯坦为了防止西方国家‘误伤'，非常注意与俄罗斯保持距离。"

哈萨克斯坦议会下院议员、经济学博士萨卡季耶夫也对媒体表示，坚戈汇率不会发生变化。他说，"我看不到在最近一段时间里，坚戈汇率会遇到什么麻烦。"对于当前的形势，他十分乐观，"毋庸置疑，俄罗斯是我们重要的贸易伙伴，哈俄之间具有非常紧密的贸易联系。俄罗斯经济出现问题，当然会对我们产生影响。但是，这不会影响我们的货币战略，不会影响坚戈的稳定性。" 此外，从哈萨克斯坦自身经济来讲，坚戈汇率也不会发生大的变化。如哈萨克斯坦经济学家协会负责人奥沙科巴耶夫近日对媒体所言，"除了外部的严峻形势，哈萨克斯坦的宏观经济指标没有显示坚戈汇率遇到了威胁。"哈萨克斯坦国家银行副行长塔基亚科夫对此观点也表示认同，他说，"哈萨克斯坦目前的黄金储备已超过760亿美元。根据国际规定，一国黄金储备不得少于其3.5个月的进口额。我们的黄金储备已经超过了8个月的进口额。" 肖斌分析说，根据国际评级，哈萨克斯坦的市场化水平并不算太高，央行对汇率的控制能力比较强。而且，鉴于哈国对汇率的严格监管，游资的投机空间不大。 不过，虽然各方分析和宏观数据都对哈国坚戈汇率报以乐观态度，但这并不意味着坚戈就一定能在这场经济动荡中"坚不可摧"。 奥沙科巴耶夫日前对媒体表达了他的担忧，"如果卢布仍继续这一颓势贬值，那么考虑到保持竞争力，哈政府将不得不实行坚戈贬值。" 他提醒说，"如果哈萨克斯坦‘无动于衷'，坚戈拒绝贬值。那么，由于卢布贬值、俄生产成本大幅降低，我们国家的生产成本将相应增加，这将使哈国产品失去竞争力。如此一来，我们的国家将马上受到两个打击：一是个体经济将下减生产规模；二是廉价商品的进口将冲击贸易平衡。" 那么，在卢布跌宕起伏的态势下，坚戈汇率到底会发生什么样的变化？按照中国国防科技大学中亚问题专家杜冰瑜的分析，有两点需要把握和观察：其一，国际市场上主要能源产品价格的变化，因为能源在哈出口中占有重要位置；其二，卢布汇率的变化，因为哈俄之间贸易联系紧密，哈对俄汇率直接影响哈产品的竞争力，这一点在哈加入关税同盟统一经济空间后尤为明显。