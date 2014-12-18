一个哈萨克斯坦"学霸"的中国缘分：爱上学中文

哈通社阿斯塔纳12月18日电，据中新网16日消息，如果你在阿斯塔纳遇到波塔——一个黑头发、黄皮肤、大眼睛的哈萨克斯坦姑娘，你也许会把她当成中国人，因为她的中文太流利了。

"我一直梦想着在家门口读一个中文的研究生，李克强总理来哈萨克斯坦访问，让我感觉离梦想又近了一步，"波塔笑着说。 波塔全名占博柯娃•波塔古兹，来自哈萨克斯坦北部城市阔科谢套，是个"90后"。别看年龄不大，她却是一个地道的"中文学霸"，与中国有很深的缘分。 为学中文，胳膊拧过了大腿 2008年，波塔参加了高考，差一分没拿到公费资格，优秀惯了的她为此伤心不已。

遗憾与失望交织，但波塔仍然需要打起十二分精神报志愿。工人出身的爸爸特别希望她能报经济、法律、金融等热门专业，用他的话说就是"好找工作"。 波塔有自己的想法，她要学中文。 即便现在，她也记不起中文何时闯入心扉：也许是中国小贩的一声叫卖，或许是成龙电影里刚劲有力的中国功夫，亦或是哪首中文歌里流动的旋律......潜移默化中，中文在她心里扎下了根，慢慢地发芽。 她鼓起勇气说出了自己的想法。可想而知，爸爸坚决反对，理由是中文太难学。但平时乖巧的女儿这次却无比执拗，一番哭闹之后，妈妈率先投下赞成票，又过了几天，爸爸也经不住软磨硬泡同意了。 就这样，波塔挥别家人，来到了1500多公里外的阿拉木图，走进了阿布赉汗国际关系与外国语大学东方语系的大门。 中国为"学霸"敞开大门 爸爸的反对激起了波塔的好胜心，她的学习热情如花一般绽放。 和中国一样，这里的中文课也是从拼音学起。相比那些只会讲俄语的同学，波塔在拼音方面有点优势，因为中文的一些韵母比如"e"在哈萨克语里也有，所以她要快上一步。 一步快，步步快。一个学期之后，她就成了老师眼中的"第一"，同学眼中的"学霸"。 大一结束时，她毫无悬念地入选了一个哈中交换生项目，坐上了开往乌鲁木齐的火车。 傻眼、回炉与感恩 波塔笑着坐上火车，但却是哭着下来的。 "学霸"的经历让她对自己的汉语很自信，但上了火车却傻了眼：周围中国人说的话她几乎一句都听不懂！ 在乌鲁木齐农业大学，挥之不去的挫败感一直伴随着她。这时，班上一个认真刻苦的中国女孩成了她的榜样，两人互相学习，彼此鼓劲，几乎形影不离。 就在波塔可以基本听懂闺蜜的话、张嘴用中文交流时，她在中国的学习期满了，带着不甘和不舍，回到阿拉木图。 一样的校园，一样的老师，一如既往的"第一"，可波塔就是高兴不起来。中国鲜活的语言环境、奋发向上的学习氛围让她无比怀念，她下决心要再去次中国！她开始到处找机会。 好在中国政府提供的机会够多，只用了一个学期，她就等来了去兰州大学交换学习的机会。 有了上次的教训，她着重加强了口语和听力的训练。不知不觉中，她可以上街买菜了，学会和同学开玩笑了，还在五一期间去了一趟北京，逛了逛天安门和故宫。 8个月的学习让她的汉语水平突飞猛进，也让"学霸"学会了谦虚。波塔说，这是她最大的收获。 回国之后，波塔成了阿斯塔纳一所大学的汉语老师。在教授语法的同时，她有意识地向学生讲授中国的文化，让他们知道中国的同龄人在想什么、做什么。 现在，波塔还时常想起在中国的日子。她深信自己和中国的缘分还未完。她说，说不定明天，自己就可以在哈萨克斯坦读中文研究生了。