加拿大男子寻找与前女友同名者共度长假

哈通社阿斯塔纳12月19日电，据BBC报道，一名加拿大男子在和前女友分手后，因为无法取消之前预定的三星期的欧亚长假，只好找一个和前女友同名同姓的女子一起度假。

28岁的乔丹•阿克萨尼在今年5月和女朋友伊丽莎白•加拉格尔分了手，但是却不能取消此前预定的机票，无法拿到这笔相当贵的退款。 于是乔丹在社交新闻和娱乐网站Reddit上征求持加拿大护照、名字为伊丽莎白•加拉格尔的女子免费和他共度假期。 他居然收到数千个回应，回应他的人中包括一名来自新斯科舍省的女学生伊丽莎白•奎恩•加拉格尔。 这位23岁的伊丽莎白有男朋友，她还是一位帮助流浪汉的自愿者。 乔丹和她在电话里交谈后，决定选她作为度假伙伴，乔丹说，他对她的社会良知留下深刻印象。 乔丹和伊丽莎白的假期将从本周日开始，乔丹说，这将是一次完全"柏拉图"式的假期，他坚信两人将成为好朋友。 这次的三周长假将到明年1月8日结束，两人将从美国纽约启程，飞往意大利的米兰、捷克的布拉格和法国巴黎，然后再去泰国的曼谷和印度的新德里。 乔丹还透露，他在Reddit网上收到许多奇奇怪怪的回应，有好几百个男女回应者说，他们愿意采取法律行为，把名字改成伊丽莎白•加拉格尔，以争取这次免费长假。 他说，在征求同行者之前，他做梦都没有想到会收到这么多回应，真是令人难以置信。 他还表示，他在刊登征求旅行伙伴的信息时，并没有一定希望两人同行，只希望有人能使用这些机票，不要浪费。 乔丹现在已经在网上设立了一个转发机票、车票的慈善机构"A Ticket Forward"，目的是赞助穷人旅行。