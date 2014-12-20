在中国被捕的哈萨克少女很可能被人陷害

哈通社阿拉木图12月20日电，因涉嫌携带毒品在中国被捕的我国公民阿克加尔肯的辩护律师努尔马罕别托夫在接受哈通社记者采访时表示，阿克加尔肯很有可能被人陷害。

值得提醒的是，今年3月3日，现年20岁的哈萨克斯坦少女阿克加尔肯∙图尔勒拜在中国广州机场被扣，原因是机场安保人员在其行李中发现毒品，至今被关押在中国。

努尔马罕别托夫说："完全有可能被陷害，因为从哈萨克斯坦携带毒品抵达中国没有可能。有人可能事先准备好了违禁物品，因为当事人按计划在广州机场转机飞往马来西亚，也并非只身前往。在广州机场时，曾有一些不明身份的人靠近她，而当事人自己也是在准备登机时才得知不能前往马来西亚。" 律师拒绝透露案件更多细节，但他表示，通过外交部提供的证据足可证明阿克加尔肯的清白。 据努尔马罕别托夫介绍，阿克加尔肯来自低收入家庭，从未去过国外。"她来自农村，虽然在阿拉木图高校就读，但利用课余时间打工，用微薄的收入贴补家庭，每个月的打工收入仅为650美元，怎能支付前往广州的1600美元的路费？更何况广州到马来西亚的机票还需要1650美元。" 努尔马罕别托夫说。 该律师指出："也许存在为了赚取高额收入走上这条路的可能性，但是我相信中国法律和维权机关的公正性，目前该案件已在中国引起关注。哈中两国作为睦邻友好国家，在各领域的合作日益紧密，两国对法律条文互译的需求也在提升。" 他还表示，为帮助在中国陷入困境的同胞，国内已成立非政府组织。"我现在最大的梦想，就是为阿克加尔肯购买回国的机票，帮助她平安回家，" 努尔马罕别托夫说。（编译：阜博/审校：流沙）