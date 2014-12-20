汪洋"美国引领世界论"引发中国网民热议

哈通社阿斯塔纳12月20日电，据BBC报道，中国国务院副总理汪洋日前在美国一个论坛上表示，中美是全球经济伙伴，但引领世界的是美国，不少中国网民对此有许多评论。

汪洋是在美国芝加哥举行的中美商业论坛上发表这番讲话的。 他当时还补充说，虽然中国经济总量已经是全世界第二大，但只有美国的55%，人均GDP只有美国的八分之一。中国没有想法、也没有能力挑战美国地位。 汪洋表示，美国已经主导了体系和规则，中国愿意加入这个体系，也尊重这个规则，希望从中发挥建设性作用。 有分析认为，汪洋的这番话明显"唱衰中国"，而且对美国公开表现出来的"谦卑"态度也是在中国高层官员中非常罕见的。 事实上，中国官方新华社在报道汪洋这番话的时候也采取了"内外有别"的处理方式。英文报道中可以看到汪洋的这番表示，但中文报道中却看不到同样的话，而且根据新华社英文稿翻译的中文稿也遭到删除。 网友评论 不过，在中国的社交媒体平台微搏上，仍可以看到不少网友对此的评论，而且观点截然不同。 一些网友对汪洋表示支持和理解。 其中一位网友说，"汪洋同志是一个清醒的人。" 还有网友表示，"这个才是正视自己位置的做法，盲目的狂妄自大没什么好处。" 更有一位网友认为，"汪帅代表了开放、务实和全球化视野下的国务院的声音，和红色党的意识形态不一样，但是这种外交观、合作观可能更能谋求中国利益。" 不过，同时也有不少网友不同意汪洋的言论。 有一位网友留言说，"作为外交辞令说说还是可以的，如果内心里真的这样想，行动上真的这样做，那这样的人最好辞职算了，辞职越快越好，辞职越早对中华民族越有利！" 另一位网友也表示，"在全世界面前公然、明确的低头这似乎还是第一次，他不会不知道这么说会受到若干亿人的鄙视吗？总感觉有点不对头。" 还有网友明确指出，"靠服软换取美国的恩赐简直就是痴心妄想。汪的如此表述肯定会让美国加大讨价筹码，损害中国利益。正在汪掏心窝子的时候，美国决定向台湾出售四艘军舰。"