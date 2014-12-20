奥巴马对克里米亚实施广泛贸易禁令

哈通社阿斯塔纳12月20日电，据BBC报道，美国总统奥巴马签署行政命令，禁止向克里米亚出口商品、技术和服务，同时向俄罗斯和乌克兰一些个人和公司加以制裁。

奥巴马说，此举表明，美国不能接受俄罗斯吞并克里米亚。 欧盟和加拿大早些时候也通过类似措施，欧盟的制裁措施于周六开始生效。 俄罗斯于三月间吞并克里米亚。四月，亲俄分离组织控制了乌克兰东部顿涅茨克、卢甘斯克等地区，并宣布独立。 过去几个月的冲突之中，乌克兰共有4700人丧生，百万人流离失所。 乌克兰局势 周五，五名乌克兰士兵阵亡，这是12月9日宣布停火以来死亡人数最多的一天。 奥巴马签署制裁令时发表声明说，行政命令旨在向与克里米亚地区有贸易往来的美国企业明确阐述美国的政策，并且重申美国"不接受俄罗斯占领和试图吞并克里米亚"。 除了商品、技术和服务出口禁令之外，美国个人和公司也不可以在克里米亚购买房地产和企业，或者向克里米亚公司提供资金。 新举措还包括向"可能导致乌克兰不稳定"的24名乌克兰人和俄罗斯人、以及一些公司施加制裁。 不过奥巴马说，美国目前不会向俄国施加新的制裁，他同时再次敦促俄罗斯化解乌克兰东部的紧张局势。