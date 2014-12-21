安倍夫人首次触电银幕 出演铁人三项赛纪录片

哈通社阿斯塔纳电，据环球网消息，日本首相安倍晋三的夫人安倍昭惠将首次参演电影。据悉，电影制片方已确定首相夫人将参与长篇纪录电影《宫古岛铁人三项赛》的演出。该片是对全日本-宫古岛铁人三项大赛的真实记录。

据报道，为了制作这部电影，摄影师们从2014年4月第30届宫古岛铁人三项大赛开幕前就开始紧随选手进行拍摄。电影将焦点投向选手本身，紧密关注选手们各自获得的结果。因为在比赛迎来30周年之际，宫古岛铁人三项大赛还新增了"内阁总理大臣奖"和"内阁总理大臣杯"，因此安倍昭惠作为比赛发令员也参与了影片拍摄，其微笑着加油的样子被拍摄了下来。

据悉，该片由获过山路文子文化奖和日本电影评论家大奖的铃木润一担任导演，他的作品有《东洋宫武镜头里的时代》、《442日本部队•美国史上的最强陆军》、《MIS: Human Secret Weapon》(人间秘密兵器)等，大都是以日裔美国人为主角的纪录片。另外，在此次《宫古岛铁人三项赛》公开的同时，铃木润一还决定公开有关联合国非物质文化遗产"和食"的纪录片《和食之梦》。据悉，《和食之梦》讲述了毕生从事推广"和食"的人们的故事，并探究了"和食"的本质。

据报道，《宫古岛铁人三项赛》及《和食之梦》将在2015年4月上映。