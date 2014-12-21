韩国人迷整容 中国人不示弱

韩国，整形整容成风，广告铺天盖地。同时，这股韩流也吸引来大批中国顾客。不过，整容不成成毁容的悲剧也时有发生。

广告，想躲也躲不开。在首尔，不管走到哪儿，都有广告劝告你通过手术改变体态、容貌。在时尚高端的江南区，每一堵墙上好像都贴着广告，指引你走向诊所、医院。 火车上、道路旁，广告告诉你，可以"让容颜获得新生"、"改换脸型"、"再塑胸脯"、"延缓衰老"、"美目传情"、"体态诱人"。 还有广告高呼要为你"下巴缩水"（此类广告暗示，主要针对男性）；或者让面部皮肤一改松弛下垂实现"皮娇肉嫩肤如凝脂"，此类广告目标大多聚焦女性。 我有一个熟人抱怨说，天一下雨、下巴就疼。后来我才得知，她去整容，本想整鼻子，不过被诊所说服-也许是她说服了自己？--她最需要改造的其实是下巴。 结果？下巴是有形了，但也疼了。尽管如此，这位熟人还是决意要隆胸。 在韩国，有父母告诉我说，他们会给青春女儿送"双眼皮术"作礼物。双眼皮手术，能让眼睛更突出、有神，宗旨其实是"更加不像亚洲人"。我搞不懂，为什么这么做呢？韩国眼睛原本已经很漂亮吗？ 火车上的广告高声反驳说"对容貌有自信，可以带来正能量，是幸福的基础"。 幸福，手术刀下唾手可得！ "鬼医"主刀 当然了，事实并非如此。现在韩国也出现反弹，许多病人-或者可以称作受害者，将给自己整容没整好的医生告上法庭。 一名受害人说，绷带一打开，眼前出现的"不是人脸，比鬼怪、外星人还恶心"。 部分原因是，整形整容手术获利丰厚，没有资历、或者资历根本和整形无关的医生也纷纷下海， 有报道指控，有些整容术根本就是"鬼医"主刀。一起庭审案件称，广告上说的那位主刀医师在病人麻醉昏过去后悄悄溜出去，换了一人来主刀，结果做坏了。 除此之外，人们还发现，一些所谓的"整容前后"对比照本身也接受过"整容"-PS手术。 结果呢，"韩国整形医生协会"呼吁，加强对从业医师和广告的管理控制。他们担心，负面宣传破坏了本来运作良好的整形工业。 但是，他们这是在逆流而进。整形整容手术获利非常丰厚，尽管费用可能比不上美国、欧洲。 在江南区，一项非常流行的整容术是"改变眼形"，费用170万韩元，相当于1000英镑，是一个30分钟的小手术。如果要作"全切口拉皮术"，就要1200万韩元，相当于7000英镑。 急需翻译 现在，韩国整形整容行业对翻译的需求与日俱增。韩国门口，有一个对美有着类似追求的超大市场：中国。 韩国口碑良好的《中央日报》报道说，去年来韩国接受整形整容手术的外国人当中，三分之二来自中国，病人总数超过16，000人。 韩国媒体还曾经报道过，有些中国人接受的手术非常极端、非常成功，以至于真人和照片判若两人。查护照的边检人员不敢相信，导致中国客无法顺利回国。 也许，那些渴望获得影星般美貌的中国人、以及以为手术刀可以提升女儿幸福感的韩国父母，都应该反思一下法庭正在受理的一处恐怖故事。 一位从前的选美冠军隆胸隆出了灾难。反复感染不说，最后，一边乳房比另一边大出许多。 她责怪医生失职，也责怪医生从来没有提醒她"其实你并不需要手术。" 她说，"整形整容就像是瘾。做完了眼睛、还想做鼻子。" "医生从来不说，你本来已经很美了。" （文章摘自BBC中文网站）