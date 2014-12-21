揭秘塔利班如何培养青少年人弹：用虚构天堂洗脑

哈通社阿斯塔纳12月21日电，据《现代快报》21日报道，随着阿富汗安全部队战斗力的提高，成年人执行"自杀式袭击"任务取得成功的难度越来越大，所以塔利班等武装组织把目光放到了孩子身上，他们认为，孩子不容易引起安全部队的怀疑，从而更容易完成"自杀式袭击"任务。

在一个寒冷的冬日，亲戚和邻居陆续前来看望10岁的纳齐布拉，他和叔叔一起住在巴基斯坦俾路支省的土屋中。人们很高兴看见纳齐布拉还活着。 纳齐布拉本来在俾路支一所宗教学校学习，可是五个月前，他却神秘失踪了。 整整五个月，纳齐布拉音讯全无。直到有一天，一个邻居在电视上看到警察在坎大哈南面的一个小镇逮捕恐怖分子的新闻，被逮捕的人中，竟然有纳齐布拉。 【缘由】 青少年更容易袭击成功 阿富汗人有值得骄傲的尚武传统，但"自杀式袭击"并非这种传统的一部分。这种攻击方式成为阿富汗人生活中的常态始于2005年，阿富汗武装分子从伊拉克"引进"了这种做法。 自从塔利班政权于2001年被推翻后，新的阿富汗政府和国际部队一直在打击塔利班，却始终无法彻底消灭他们。持续不断的战事让阿富汗儿童深受其害。 孩子们早就被反政府武装裹挟进了战场，儿童会被派去执行诸如在路边安放简易爆炸装置、跟踪政府官员、刺探阿富汗和北约安全部队信息之类的任务。少年则开始承担运送塔利班伤员、收集武器等任务，他们甚至开始参加战斗。阿富汗政府表示，过去10年中，他们已经逮捕了多达250名参与此类活动的孩子。 令人不安的是，青少年"人肉炸弹"的数目越来越多，有些武装组织招募孩子的目的就是把他们变成"人肉炸弹"。 随着阿富汗安全部队战斗力的提高，成年人执行"自杀式袭击"任务取得成功的难度越来越大，所以塔利班等武装组织把目光放到了孩子身上，他们认为，孩子不容易引起安全部队的怀疑，从而更容易完成"自杀式袭击"任务。 【"招募"】 从宗教学校里拐走孩子 和成千上万孩子一样，纳齐布拉失去了父亲，由叔叔照顾他，叔叔把他送入一所宗教学校学习。在巴基斯坦和阿富汗，很多穷人把自己的孩子送入这样的宗教学校，因为学校不收学费，还提供免费宿舍。 但是，有不少这样的学校实际上是塔利班"招募"新兵的地方。一些被关押的孩子说，他们是在街上被人掳到邻近的贫穷地区的。 很多情况下，家长和监护人全然不知孩子已被人掳走。 女孩被掳去参战的情况极少，但不是没有。 今年早些时候，10岁的女孩斯波日梅引起了国际媒体的关注，1月6日，她差点在赫尔曼德省南部成为"人肉炸弹"。她说，她的哥哥让自己来炸警察的检查站。 2011年，一个8岁的女孩在阿富汗中部乌鲁兹甘省被打死，当时她用一个布袋将炸药运往一个警察检查站，准备利用遥控器将炸弹引爆。 【训练】 用虚构的天堂给孩子洗脑 阿富汗官员说，被武装分子掳走的青少年90%会成为"人肉炸弹"，他们接受洗脑和训练的基地一般在巴基斯坦。 不过也有迹象显示一些孩子在阿富汗的塔利班控制区接受训练。 去年，在阿富汗北部的昆都士市，一名父亲将他十几岁的儿子交给了警方。 "我这样做是怕他被极端组织洗了脑，他消失了好几个月。"这名50岁的父亲说。他们一家人一年前刚从巴基斯坦回来。 有些孩子已经在巴基斯坦完成了"自杀式袭击"。2011年2月，在巴基斯坦马尔丹镇，一名12岁的男孩引爆了藏在校服里的炸药，造成大约30人死亡。 纳齐布拉说，他的导师告诉他，他会去天堂，他的一切麻烦都会结束。 "他们虚构了一个天堂，那里的河里流淌的是牛奶和蜂蜜。他们告诉孩子们，只要放弃生命成为一名‘人肉炸弹'，就可以抵达那个天堂。"一名阿富汗政府官员说。 孩子们被告知，阿富汗的女孩和妇女遭到"外国入侵者"强奸，美国人则在破坏阿富汗人的宗教信仰。所以孩子们有义务抵抗"异教徒联军"，那样孩子们和他们的父母就会进入天堂。而那些在孩子们的行动中丧生的阿富汗人"死有余辜"，因为他们是"美国的合作者"。 然而，孩子们很少被告知他们的目标是谁，以及这些目标为什么该死。 【执行】 靠欺骗的手段哄孩子送死 有时候，孩子们甚至是被骗去执行任务的。他们被告知身上有护身符，会保护他们从爆炸中逃生。有些人会给去执行任务的孩子脖子上挂一串钥匙，告诉孩子只要完成任务，"天堂之门"就会打开。 塔利班发言人否认对儿童尤其是女童的使用。事实上，2001年塔利班政权垮台后，他们就禁止没长胡子的青少年加入他们的行列。 但有塔利班官员承认，有可能一些地方指挥官违反规定单独行动。很多指挥官认为战士的年龄不是问题，只要在精神上适合就可以参加战斗。 根据阿富汗安全官员所说，目前仍有超过30名孩子因被指与武装分子有联系而遭到拘留。 一些孩子经过治疗能够恢复正常，但还有一些孩子中毒太深，一直在后悔没有实施"自杀式袭击"。 纳齐布拉介绍了自己的遭遇："我在宗教学校学习了几个月，然后来了一些人，把我带到了坎大哈。有一天，他们把我塞入一辆车内，让我穿上一件很重的背心，并将那些士兵指给我看，告诉我那就是我要袭击的目标。" 但是，在他引爆藏在背心里的炸弹之前，警察阻止了他，当时他的"导师"远远地躲在车内观察着他。 当纳齐布拉回到家乡后，他告诉每一个好心人，能回家他有多么高兴。