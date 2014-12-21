美国罕见发布全球旅游警告 提醒民众防范恐袭

哈通社阿斯塔纳12月21日电，据中新社消息，美国政府本周罕见发布全球旅游警告，援引澳大利亚悉尼致命人质危机，提醒民众假期到外国旅游时，应保持高度警惕，留意恐怖组织，采取适当措施加强人身安全。

美国国务院19日罕见地发布警告，呼吁旅游海外的美国公民警觉当地条件和危险迹象，防范可能在公共场所发生的难以预料的恐怖袭击。 警告称，从过去多起袭击和威胁的分析报告强烈显示，恐怖分子的聚焦目标为饭店、购物区、宗教场所及学校，而且袭击很有可能在年底的节日期间发生。该旅游警告将持续至明年3月19日。 澳大利亚悉尼一家咖啡厅本周一（15日）发生劫持人质事件，最终流血收场，造成2名人质丧命，多人受伤，枪手被击毙。 国务院在声明中特别提到悉尼事件，称这次是歹徒单枪匹马针对平民的袭击，提醒民众外出时应该特别小心，保持高度的警觉，采取适当措施确保个人安全。 美国全国广播公司报道称，国务院和情报官员表示，目前还没有针对美国人出国旅游的具体威胁，但他们担心周一的暴力事件会激发类似的袭击。 美国政府此前很少发布全球性的旅游警告，这是2014年的首次类似警告。美国国务院上次发布相同规模的旅游警告是在2013年8月，当时是为了应对基地组织的威胁。