纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦民族和睦大会是各民族表达意愿的平台

哈通社阿斯塔纳12月22日电，纳扎尔巴耶夫总统21日晚在接受我国主流媒体代表集体采访时指出，哈萨克斯坦民族和睦大会是各民族表达意愿的平台。

就记者关于民族和睦大会的提问，纳扎尔巴耶夫总统指出，哈萨克斯坦取得令世人瞩目的成绩。全国各族人民万众一心、众志成城，短短20年里取得国民经济增长16倍，国民收入增长17倍的成绩。毫无疑义，这些成绩是在和平发展的环境中取得的，如果政局动荡，是不可能实现的。 总统指出，独立之初，百废待兴，没有现成的路可走。"大家都有很多忧虑，不知道本民族的语言、宗教何去何从，作为一个刚刚独立的多民族国家，我产生了设立民族和睦大会的构想，并将它作为总统议事机构，使之成为各民族表达意愿的平台。" 纳扎尔巴耶夫总统指出，我本人担任大会主席，宪法中也明确了大会的地位，9名议会议员从该大会中产生。 "这也可称之为民族和睦大会在议会中的席位，在法律制定过程中，要充分保障所有公民的权利，现在民族和睦大会已成为代表哈萨克斯坦所有民族利益的重要机构。通过该大会，我们可以了解各民族的想法和意愿，因此我将该大会作为承担维护国家稳定职能的一个重要部门来理解，"纳扎尔巴耶夫说。（编译：流沙）