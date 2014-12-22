乌兹别克斯坦议会立法院选举结束

哈通社塔什干12月22日电，乌兹别克斯坦21日举行议会立法院（议会下院）和地方议会的选举。当日晚间，在塔什干举行的新闻发布会上，乌中央选举委员会主席米尔扎-乌勒克别克•阿布杜萨洛莫夫称，共有近1800万选民参与投票，占注册选民的88%。根据乌相关法律，只要参选率超过33%，议会立法院选举就具有合法性。乌中央选举委员会将于当地时间今日15时公布议会立法院选举初步结果。

据悉，本次选举设立135个选区，共有9035个投票站，注册选民约为2080万人。投票时间为当地时间21日上午6时至晚20时。本次选举将产生135个议席，另15个议席由"乌兹别克斯坦生态运动"直接推选产生。获得乌中央选举委员会登记批准的候选人为535人，其中自由民主党135人，"公正"社会民主党132人，"民族复兴"民主党134人，人民民主党134人。候选人中妇女的比重占31.8%。

据外媒报道，此次选举是乌兹别克斯坦"总统-议会"制政体改革的首次实践，被乌官方称作"符合国际最高民主标准"。新一届议会立法院选举后，乌政治体制将由单一的"总统制"转为"总统-议会制"。乌国家政权管理将发生重大变化，议会权力将扩大并逐步提升。例如议会有权任命总理，总统无权解除总理职务。此外，总统只能根据总理提请才可解除各州州长和塔什干市长职务。另外，乌中央政府将逐步放权地方。乌兹别克斯坦一直被西方指责为"威权制"国家。有分析认为，这次议会选举是乌民主改革进程的标志性新开始，将决定乌未来发展方向。

乌兹别克斯坦从2005年开始实行议会两院制，由参议院（上院）和立法院（下院）组成。参议院由100名议员组成，立法院由150名议员组成，两院的任期均为5年。（编译：吴然 审校：林海）