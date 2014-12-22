中国驻哈大使张汉晖在《光明日报》发表署名文章《中哈合作喜迎春天》

哈通社阿斯塔纳12月22日电，21日，中国《光明日报》国际版刊载中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖署名文章，题为《中哈合作喜迎春天》，全文如下：

12月的哈萨克斯坦正值漫漫隆冬，首都阿斯塔纳更是冰封大地，银装素裹。然而哈人民却以春天的热情迎接中国总理来访。李克强总理访哈为哈国庆增添了喜庆，也给两国务实合作注入新的强劲动力。中哈友好在冰天雪地中快速升温。 此访是李克强总理对哈萨克斯坦的首次正式访问，也是中国总理时隔6年再度访哈，访问时间虽然不到30个小时，却安排了10多场双、多边活动，可谓内容充实，成果丰硕，亮点纷呈！ 哈方为了欢迎李克强总理到"老朋友家来串门"，不仅展示出传统的热情好客，而且作出一系列特殊安排。马西莫夫总理冒着严寒亲赴机场迎接，并在机场举行隆重的欢迎仪式。随后，两国总理进行了高频度的双、多边活动，从举行小范围会谈、主持中哈总理第二次定期会晤、出席中哈企业家委员会第二次会议，到共同出席上海合作组织成员国政府首脑理事会第十三次会议系列活动，再到马西莫夫总理举办的欢迎宴会、共进工作早餐，两国总理交流时间长达10多个小时。哈总统纳扎尔巴耶夫同李总理会见在使用同传的情况下竟长达一个半小时，就中哈务实合作全面对表。临别时，纳扎尔巴耶夫总统为李总理敬上赫穆兹（Қымыз，哈萨克传统饮品，由马奶发酵制成），送上最美好的祝福。中哈友好情谊尤其是两国领导人的亲密无间，在此访中再次得到全面彰显。 李克强总理访哈取得累累硕果，用他本人的话说，是"访问成果大大超出预期"。此访期间，双方共同签署了《中哈总理第二次定期会晤联合公报》，并达成了近30份合作协议，内容涉及经贸、能源、金融等多个领域，金额总数达到140亿美元。这些协议若能顺利实施，将在双方国家层面上实现资源的优化配置，既为哈提供经济发展所急需的资金、技术和装备，又给中国企业走出去、转移国内过剩的优质产能提供巨大的市场空间。 值得指出的是，当前中哈均处于社会发展和经济结构调整的关键期。不久前，哈总统纳扎尔巴耶夫提出"光明大道"经济计划，决定大力发展物流、交通、通信等领域的基础设施建设。这与习近平主席去年访哈期间提出的加强互联互通合作、共建"丝绸之路经济带"倡议可谓不谋而合。李克强总理此次访哈必将产生巨大的辐射和带动作用，为深化中哈各领域务实合作、提振两国经济发展开辟新的广阔前景。 我衷心希望，中哈社会各界牢牢抓住李克强总理访哈带来的重要机遇，充分发挥两国地缘毗邻、经济互补性强的有利条件，挖掘潜力，努力实现中哈经济全面对接。我深信，在双方共同努力下，两国合作一定会不断走向深入，中哈全面战略伙伴关系将迎来蓬勃发展的美好未来！