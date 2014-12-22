沙特石油部长断言国际油价即将回升

哈通社阿斯塔纳12月22日电，据环球网援引法国国际广播电台报道称，沙特阿拉伯石油部长阿里-努艾米(Ali-al-Nouaïmi)于21日在阿布扎比一个国际能源论坛上断言国际原油价格即将回升。他将最近原油市场大滑坡归咎于非石油输出国组织成员不负责任的生产。国际原油价格自6月以来暴跌了50%，但沙特和科威特都坚称不会减产。

在阿布扎比召开的能源论坛上，沙特阿拉伯石油部长阿里-努艾米表示，在过去一段时间，市场上原油价格暴跌的一个主要原因是某些非石油输出国组织国家不配合、不负责任生产造成的。他称，自己坚信石油市场即将恢复，原油价格即将回升。 沙特阿拉伯与科威特的石油部长均表示，即使现在非石油输出国组织决定减产，沙特和科威特也不会减产，两国的产量将维持到2015年6月不变。科威特石油部长阿里•奥马尔(Ali al-Omair)表示，非石油输出国组织如果减产当然很好，但是这个决定来得太晚。

报道称，国际原油价格在产油过剩、美元升值、国际经济放缓、需求减弱的背景下，自6月以来暴跌了50%左右。但石油输出国组织欧佩克坚持不肯减产。欧佩克在11月底的会议上决定继续保持每天生产3000万桶原油的规模不变。这个消息导致本来就下跌的国际原油价格继续暴跌。大多数湾国家收入的90%来自石油，沙特阿拉伯是"石油输出国组织"欧佩克的领导国。 市场分析指出，沙特阿拉伯力主欧佩克国家原油不减产，是希望让国际油价跌到美国开采页岩气不划算的程度。因为美国开采页岩气的成功正在打乱国际能源格局。然而，沙特阿拉伯的地下原油结构利于开采，成本不高。