乌兹别克斯坦议会立法院选举初步结果揭晓

哈通社塔什干12月22日电，据本社驻塔什干记者发来的最新消息，乌兹别克斯坦中央选举委员会今日稍早前公布乌议会立法院（议会下院）选举113个选区的投票结果，自由民主党获得47席， "民族复兴"民主党获28 席，人民民主党获21席，"公正"社会民主党获17席。另22个选区中，当地众候选人获得的选票数均未达到法定比例，因此选区中得票最多的两名候选人将进入第二轮角逐。

据悉，本次选举设立135个选区，共有9035个投票站，注册选民约为2080万人。投票时间为当地时间21日上午6时至晚20时。本次选举将产生135个议席，另15个议席由"乌兹别克斯坦生态运动"直接推选产生。

据外媒报道，此次选举是乌兹别克斯坦"总统-议会"制政体改革的首次实践，被乌官方称作"符合国际最高民主标准"。新一届议会立法院选举后，乌政治体制将由单一的"总统制"转为"总统-议会制"。乌国家政权管理将发生重大变化，议会权力将扩大并逐步提升。例如议会有权任命总理，总统无权解除总理职务。此外，总统只能根据总理提请才可解除各州州长和塔什干市长职务。另外，乌中央政府将逐步放权地方。乌兹别克斯坦一直被西方指责为"威权制"国家。有分析认为，这次议会选举是乌民主改革进程的标志性新开始，将决定乌未来发展方向。

乌兹别克斯坦从2005年开始实行议会两院制，由参议院（上院）和立法院（下院）组成。参议院由100名议员组成，立法院由150名议员组成，两院的任期均为5年。（编译：吴然 审校：林海）