俄政府宣布救助一家国有银行

哈通社阿斯塔纳12月22日电，据新华网报道，俄罗斯央行２２日宣布，将对特拉斯特国有银行进行财政整顿，并指定俄罗斯银行存款保险局对该银行业务进行临时托管，以避免该银行破产。这是俄罗斯在本轮卢布危机中救助的第一家银行。

俄罗斯央行当天发表公告说，俄罗斯银行存款保险局从２２日起对特拉斯特国有银行进行临时托管。托管期间，银行现任股东将不再参与银行管理业务，目前银行管理层职权也将被解除。 此外，俄罗斯银行存款保险局将从俄央行获得３００亿卢布（约５亿美元）贷款，以保证特拉斯国有银行拥有偿债能力。 自今年９月以来，由于西方制裁升级，俄罗斯从西方金融机构获得贷款受限，导致俄罗斯金融机构普遍产生融资难题。此前，媒体已多次传出特拉斯特国有银行存在经营恶化问题，并已先后进行了两轮融资。 俄央行说，近期内另一家俄罗斯大型银行将成为特拉斯特国有银行的新投资者。同时，俄罗斯银行存款保险局将对特拉斯特国有银行的财务状况进行综合评价并采取整顿措施，以确保该银行能够正常运转，该银行的所有客户都可以正常使用该银行业务。 特拉斯特国有银行成立于１９９５年，按存款额计是俄罗斯第１５大银行，按资产规模计是第３２大银行。俄罗斯目前大约有八百家左右银行，其中的绝大多数是中小银行，抵御金融风险的能力弱。