报告称埃博拉疫苗在非洲初试见效

哈通社阿斯塔纳12月27日电，据新华网援引英国医学期刊《柳叶刀》２３日刊载报告说，一种埃博拉疫苗在非洲进行的初期临床试验结果"令人鼓舞"，疫苗安全性得到证实且能够引发免疫反应。不过，其免疫效果和持续时间仍需进一步验证。

美国国家卫生研究院国家过敏症和传染病研究所研究人员介绍说，今年早些时候，他们研制的这种疫苗在美国通过了人体测试，结果显示疫苗安全并能产生一定的免疫效果。在非洲地区最新完成的初期临床试验中，他们与乌干达马凯雷雷大学研究人员合作，给１０８名１８到５０岁的当地人注射了疫苗或安慰剂。结果显示，疫苗在所有受试者体内都引发了免疫反应，且没有出现严重副作用。 不过，在接受第三次注射４周后，仅有５７％的受试者能对埃博拉病毒产生抗体。疫苗接种１１个月后，所有受试者体内都已检测不到此类抗体。这表明疫苗引发的免疫反应持久性可能还不够强，不过这一点仍有待进一步试验。 领导这项研究的美国国家卫生研究院研究员朱莉•莱杰伍德说，这是首次在非洲地区证实新疫苗的安全性和引发免疫反应的能力，试验结果"令人鼓舞"，因为此次疫情的重灾区在非洲，疫区民众仍缺乏有效的疫苗保护。