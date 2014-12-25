外媒：印度向蒙古提供防务援助 对抗中国影响力

哈通社阿斯塔纳12月25日电，据参考消息网25日报道，日本外交学者网站12月23日发表题为《印度向蒙古提供国防援助》的报道称，上周，印度和蒙古同意加强他们在防务问题上的合作，其中印度承诺帮助蒙古加强其在特别行动、网络安全、炸弹拆除和战术领域的能力。

一个蒙古代表团来到新德里，会晤了印度内政部长拉杰纳特•辛格。率领这个代表团来访的是蒙古边防总局局长勒哈钦扎布。据印度媒体报道，两国还申明，他们将加强合作防止跨境犯罪活动。印方代表团包括来自印度边境保安部队的高级官员。

据印度《商业旗帜报》报道，辛格告诉蒙古代表团，两国应当为了加强"有效防止和发现"恐怖主义和犯罪活动而展开合作，这些犯罪活动包括贩卖毒品、走私、非法武器交易等。辛格还指出，两支部队将来可以举行联合演习，以加强作战、培训和技术交流。双方并没有为这种演习确定具体日期。

尽管印度和蒙古建立外交关系已经有60年左右的时间，但双边合作的范围，尤其是在安全和防务问题上的合作仍然有限。印度媒体的报道热切地指出，印度和蒙古都与中国有共同的边界（印度内政部长在对蒙古代表团发表的讲话中也提到这一点）。从中得出的结论就是，印度为蒙古提供援助有可能是为了对抗中国对这个地处内陆的东北亚国家的影响。然而，这与目前蒙古和中国之间的关系现状是不相符的。蒙古和中国正继续加强双边接触，而且就在最近还加强了与俄罗斯的三方合作。

对于印度来说，在防务合作问题上向蒙古靠近，是印度"向东看"政策的自然部分，这一政策旨在与东亚和东南亚国家发展更密切的关系。