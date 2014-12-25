外媒：“目击者”称马航坠毁“系乌克兰所为”

哈通社阿斯塔纳12月25日电，据BBC报道，俄罗斯的调查人员称，一名乌克兰"目击者"向他们提供的证据显示，今年7月坠毁的马航MH17客机，系一名乌克兰空军飞行员所射下。

这则消息本周被俄罗斯的各大报章转载。这名"秘密目击者"说，一架Su-25战斗机的乌克兰飞行员向马航客机发射了空对空导弹。 乌克兰方面对这一指控予以否认，并说这种说法"是假的"。 从阿姆斯特丹出发的MH17航班于7月17日坠毁，当时机上的298人全部遇难。 谁射下了马航客机？ 在事故发生后，人们很快就将此与东部乌克兰支持俄罗斯的叛军联系在一起。西方国家认为，这些叛军听从莫斯科的指挥。 上周，由荷兰所主导的调查团团长弗莱德•威斯特伯特（Fred Westerbeke）对荷兰广播公司表示，"有多种迹象显示"这架飞机是被布克飞弹发射器所射下，而这套系统由俄罗斯制造，并被东部乌克兰叛军使用。 不过，他也表示，不排除其他导致飞机失事的原因，任何可能性都会被调查组考虑。 此前，俄罗斯官方表示，马航MH17班机坠毁系乌克兰战斗机所为，但当乌克兰国家电视台公布这一"证据"时，其画面被广泛批评为假的。 "目击者"报料 这一最新指称近期出现在俄罗斯媒体上。俄国媒体说，一位不具名的男子主动联系了俄罗斯发行量最大的报纸之一《共青团真理报》，并说他是这起事件的"目击者"。 在接受俄罗斯媒体电视采访时，这名男子背对摄像机，声音被技术处理。他说，一架装载空对空导弹的Su-25飞机在马航客机失事前起飞。他还说，这架飞机在回航时已经没有了导弹。 他还在"报料"中说，当时驾驶这架飞机的飞行员叫卡普特•佛洛辛（Capt Voloshyn），并说这名男子在事发后感到十分恐惧。他还表示，这名"肇事"驾驶员说"这架飞机在错误的时间出现在错误的地点。" 这名"报料人"的言论在周二（12月23日）被俄罗斯国营媒体大肆报道。"俄罗斯调查团体"也发表声明称，其会对这则采访进行调查。 这一组织的发言人弗拉迪尔•马金（Vladimir Markin）周三对记者说，调查人员已经与这名"报料人"见了面，他也通过了测谎仪的检测。 "假证据"？ "这名目击者的证据不是仅有的证据，但却是一则显示乌克兰方面参与到这架波音客机失事中的重要证据，"马金对俄罗斯通讯社表示。 这名发言人还说，鉴于事件的敏感和危险，这名"报料人"已经被给予了保护。 俄罗斯通讯社还引述了乌克兰方面的说法称，乌克兰的安全部门对这一最新进展不予置评，他们坚称这些信息"是假的"。 在这次调查中领衔的荷兰安全委员会目前只公布了一份初期调查报告。这则报告说，马航飞机是被一个"巨大能量物体"所射下。 该组织的发言人对BBC记者说，调查委员会已经收到了大量的信息，俄罗斯也加入了调查组。"我们会对这则证据仔细研究。若这是相关的，我们会用在调查中。" 目前，失事马航客机的残骸已经被运送到了荷兰，用以重构。这是调查的一部分。荷兰调查委员会预计将于明年年中结束调查。