美重新成为世界增长引擎 招来欧洲国家羡慕

哈通社阿斯塔纳12月25日电，12月23日，美国商务部将今年第三季度美国国内生产总值（GDP）年化增长率从此前的3.9%最终修正提高至5%，这是2003年三季度以来的最高值。经济学家认为，2015年美国经济增长有望达到3%左右。相比欧元区和日本经济重回衰退边缘，美国经济在发达经济体中可谓"一枝独秀"。

据环球网25日报道，各国媒体对美国三季度5%的经济增长率表示惊叹。"美国经济走出低谷"，德国《世界报》24日表示，美国经济再次出现"梦幻数字"，这次反弹有许多原因，主要是页岩气热潮。好形势将有利于保住美元的全球货币地位。印度《经济时报》24日称，5%的增长率对于总量为17万亿美元的巨大经济体来说，是一个惊人的数字。加拿大《布兰登太阳报》称，一些经济学家认为，2015年，美国经济在更强劲就业市场和石油价格下跌的帮助下能实现十年来最快的经济增长。德国《明镜》周刊24日表示，这真是一个意外：几年前这个超级大国遭遇金融危机，甚至处于破产的边缘。但现在各项数据显示，美国仍可以成为全球经济的引擎。 其他国家媒体也对美国三季度5%的经济增长率表示惊叹。"美国经济走出低谷"，德国《世界报》24日表示，美国经济再次出现"梦幻数字"，这次反弹有许多原因，主要是页岩气热潮。好形势将有利于保住美元的全球货币地位。印度《经济时报》24日称，5%的增长率对于总量为17万亿美元的巨大经济体来说，是一个惊人的数字。加拿大《布兰登太阳报》称，一些经济学家认为，2015年，美国经济在更强劲就业市场和石油价格下跌的帮助下能实现十年来最快的经济增长。德国《明镜》周刊24日表示，这真是一个意外：几年前这个超级大国遭遇金融危机，甚至处于破产的边缘。但现在各项数据显示，美国仍可以成为全球经济的引擎。