亚美尼亚的“女人村”

月色渐浓，这个亚美尼亚的小村庄陷入一片寂静。

穿过一片犁过的土地，石墙后座落着一座小砖屋。屋里的孩子们已经睡下了，一个妇女压低着声音在讲电话。她虽倦意甚浓，但显得情绪激动。

另一个妇女每天一大清早就披上围巾匆匆出门，露水装点着她的每一个清晨。她用一根粗制木棍把家畜们赶到一起，村里的牧羊人再把这些动物赶到草地上去吃草。

还有另一个妇女，手掌粗糙，眉间皱纹遍布，正弯着腰收拾一堆土豆。她毫不厌烦地削着土豆皮，给家人做饭。

在亚美尼亚这个名叫lichk的小村庄里，你会发现许多辛勤劳作的妇女，却看不到太多的男人。这些妇女的丈夫们都远在千里之外。

鉴于lichk糟糕的经济情况，90%的男劳动力都离家前往俄罗斯，寻求工资更高的建筑工作。所以一年里有八到九个月，妇女们掌管着这个村庄。

这些妇女坚韧顽强。她们不乏勇气和力量，勇敢地承担起照顾孩子和整个村庄的责任。 在亚美尼亚的村庄lichk，妯娌阿诺什（Anoush）和罗扎娜（Ruzanna）正在做面包。她们的丈夫和兄弟，跟全村其他的壮年男子一样，一年里的大部分日子都在俄罗斯工作。

摄影师朱利安（Julien Pebrel）在高加索地区工作期间，偶然听说了关于这个"女人村"的传言。他和翻译们做了一些调查，发现这个村庄的确存在。2013年9月，他花了两周时间记录lichk女人们的生活。

他用禄来福来（Rolleiflex）胶卷照相机拍摄这个村庄，捕捉到油画般质感的场景，只有光线暗时使用数码相机。"这就是我喜欢胶卷的原因"，他说，"你无需做后期处理就能拍到色彩漂亮的照片。"他的照片散发着旧时代的感觉，色彩和光线让这些照片看起来像是故事书中的插图。

这些妇女有着很强的集体意识。从干田活、拔蔬菜、赶家畜，到烤面包、养孩子，所有的事情都是大家齐心协力去做。 恩瓦尔德（Nvard）是村医的女儿，她和婆婆住在一起。她的丈夫在新婚后没几周就去俄罗斯工作了。

这也并不是说村里没有男人。瞧瞧砖墙边的阴凉里，你就会看到戴着帽子、裹着棉布衣服的老翁。他们要么在讲故事，要么在裂纹的木桌上打牌。他们负责监管那些还在上学的淘气包，并给他们的儿媳们提供支持。但朱利安表示，"所有的活还是都落在妇女们的头上"。

起初，阿诺什和罗扎娜都没有提及与丈夫长久分离带来的情感上的伤害。但在采访快结束时，她们承认了内心的恐惧，表示尽管大部分妇女都十分信任她们的丈夫，潜意识里还是害怕他们已经在俄罗斯组建了新家。更糟糕的是，有些男人永远不会再回来了。"我们尽量不去多想这些事"，她们告诉朱利安。

长久分离考验着丈夫和妻子的决心和耐心，但冬季的这几个月却是团聚和庆祝的时节。每年年末，男人们就会回来，村子里便到处都是婚礼和聚会，也迎来了新生儿高峰。此时便是欢喜的团圆时光。（尽管朱利安称，他偶然听到一些故事，说一些小孩根本不认得他们的父亲。）

享受完这三个月的温情，村子里的"丈夫"、"儿子"和"父亲"们就又要打包行李，再次前往俄罗斯，在那里度过一年里大多数的日子。

妇女们也再一次毫不犹豫地扛起掌管村庄的重担。尽管经济拮据、粗活劳累、精神寂寞，她们一如既往得坚强隐忍、善良乐观。 一些上了年级的老翁仍住在lichk村里。他们负责监管那些还在上学的淘气包，并给他们的儿媳们提供支持。 （文章摘自《中国日报》网站）