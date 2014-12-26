南亚海啸十周年 缅怀逝者警示未来

哈通社阿斯塔纳12月26日电，据路透社报道， 2004年南亚大海啸的幸存者以及遇难者家属周五在印度洋沿岸各地举行仪式，纪念海啸十周年。南亚大海啸造成共226,000人遇难。

十年前的今天，印度洋发生逾9级强震，引发最高可达17.4米的巨浪，波及印度洋沿岸十多个国家，一些社区转瞬间不见踪影。 数百人出席印尼亚齐省举行的纪念仪式，许多人热泪盈眶，现场播放着海啸发生时的镜头剪辑。 此次海啸中，仅亚齐省就有126,741人丧生。 亚齐省省长Zaini Abdullah说："对亚齐来说，没有比这更惨痛的教训了。感觉亡者的灵魂还与我们同在。"亚齐省曾长期陷于武装冲突，但此次海啸过后，各方共同努力达成了和平协议。 印尼副总统Jusuf Kalla称纪念仪式让他不禁落泪，但他对当初达成的和平协议感到欣慰，和平协议证明在逆境中人们反而可能同心协力化解分歧。 周四在班达亚齐的大清真寺举行了祈祷会，大清真寺是为数不多的当初在巨浪中完好无损的建筑物之一。 在斯里兰卡的汉班托塔，海啸遇难者的亲友在墓地祈祷。斯里兰卡有4万人在海啸中遇难，但由于暴雨，原定周五在汉班托塔举行的纪念仪式取消。 在泰国南部渔村Ban Nam Khem的海啸纪念公园，不少人聚在一起，敬献花环。 海啸中泰国有5,395人丧生，其中有约2,000名外国游客。 人们对于印度洋沿岸国家是否有能力应对下一次海啸仍存疑。过去10年中，国际社会着手建立了印度洋海啸预警系统，共有28个国家参与，耗资超过4亿美元。该系统包括9台深海海啸探测仪、101台近海海平面测量仪和148台宽频带地震计。但人们对其有效性及维护存在顾虑。 亚齐省省长Abdullah说，必须牢记教训。他说："这次经历提醒我们，印尼容易受自然灾害影响。灾难来临时，我们必须做好准备，这样才能迅速、正确地应对。"