中国大陆艺人尹相杰因涉嫌吸毒被抓

哈通社阿斯塔纳12月27日电，据北京警方的官方微博"平安北京"透露，在25日圣诞节傍晚6点，北京警方根据群众举报，在朝阳区某住宅小区内，45岁的男歌手尹xx（即尹相杰）抓获，并查获10余克的冰毒等毒品。

警方消息还表示，现场检测显示，尹某某尿检呈甲基苯丙胺阳性，而他本人对非法持有毒品和吸毒行为也供认不讳。为此，北京警方以涉嫌非法持有毒品罪依法刑事拘留尹xx，并就案件展开继续调查。 曾任禁毒宣传员 尹相杰出生于1969年出生，北京市房山区人，1993年在北京电视台元宵晚会上与于文华构成组合演唱情歌《纤夫的爱》而一举出名，此后也为影视剧演唱过主题曲，并曾饰演过角色，后来也经常亮相电视节目担任主持。 尹相杰最近在央视《寻找刘三姐》选秀节目里担任评委，该节目据报将在12月26、27日迎来最后收官之战--冠军之夜，节目预告尹相杰也将在节目中助阵。不过，由于该节目是录影播出，因此暂不清楚尹相杰因涉嫌吸毒被抓对于有关节目的播出是否有影响。 至于尹相杰的经纪人则已通过微博向公众，表示"杰哥让大家失望了"，并同时宣布取消尹相杰今年的全球巡回演唱会计划。 而更具讽刺的是，有媒体报道说，2007年12月5日，尹相杰曾经获北京市公安局颁发禁毒宣传员的聘书。 多名艺人涉毒被拘 过去一年来，先后有多名艺人因为涉嫌毒品罪在中国大陆境内被警方拘留，其中最轰动的是今年8月，武打巨星成龙的儿子、香港艺人房租名与台湾歌星柯震东因为涉嫌毒品罪遭警方拘留。其中柯震东在刑事拘留后获释，而房租名则因为容留他人吸毒罪在12月22日被正式起诉。 成龙在日前接受新华社专访时曾称自己没有靠关系帮儿子，并说希望儿子出来后能担当禁毒大使。 11月1日，著名中国大陆演员胡兵的哥哥、本身也是一名演员的胡东因为涉嫌吸毒北京警方拘留。 8月4日，中国大陆演员高虎因为涉嫌吸食冰毒被捕。 7月31日，中国大陆著名演员张国立、邓婕夫妇的儿子、本身也是一名演员的张默因为涉嫌吸食大麻被捕。而张默在2012年也曾经因为吸毒被捕。 6月24日，中国大陆著名编剧宁财神也因为涉嫌吸食毒品被捕。