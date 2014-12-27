朝鲜称奥巴马是“热带丛林中的猴子”

哈通社12月27日电，据BBC消息，朝鲜周六（27日）为索尼电影公司圣诞日在美国首映一部虚构的阴谋刺杀朝鲜最高领导人金正恩的电影而谴责美国总统奥巴马。

朝鲜国防委员会用带有种族歧视色彩的侮辱性言辞，称奥巴马总统的言行举止像"一只热带丛林中的猴子"。 朝鲜国防委员会还指责美国导致了本月22日朝鲜互联网长达9个半小时的大面积瘫痪。 索尼公司在最初宣布圣诞节期间上映描写刺杀朝鲜领导人金正恩的喜剧片《采访》（The Interview）后受到网络攻击和威胁，一度决定取消圣诞公映的决定。 但是在受到国际社会包括奥巴马总统在内的批评后，索尼仍然在圣诞节当天在美国部分电影院和网络上首映了《采访》。 邪恶丑角 这部引发极大争议的影片是一部虚构的喜剧，片中把朝鲜最高领导人金正恩描绘成一个邪恶的丑角。 BBC电影事务记者说，如果有人把这部电影用USB记忆棒走私进朝鲜的话，那么会在该国引起不小的反响。 朝鲜国防委员会在周六的声明中谴责美国公映这部"不诚实的反动"电影，"伤害了朝鲜最高领导层的尊严，并激发了恐怖主义"。 该声明还说，奥巴马总统是主使索尼电影公司在美国电影院公映《采访》的罪魁祸首，奥巴马的言论和行动"总是像热带丛林中的一只猴子一样鲁莽"。 在圣诞公映《采访》后，索尼公司的PlayStaion和网上公映该片的微软XBox的网上游戏平台在圣诞节期间都不能正常运作。 但是目前还没有证据证明，索尼的PlayStaion和微软XBox的网上游戏平台与索尼电影公司的黑客入侵事件有关联。