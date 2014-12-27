阿塞拜疆关闭自由欧洲电台 美：深感不安

哈通社阿斯塔纳12月27日电，据外媒消息，阿塞拜疆（Azerbaijan）26日以调查一项重大犯罪为由，突袭搜索设立在当地的自由欧洲电台后，并令该电台关闭。美国国务院27日对此事发表回应表示，阿塞拜疆的搜索动机不明，令人深感不安。

自由欧洲电台主任阿里耶夫（Kenan Aliyev）表示，日前阿塞拜疆检察官和一批武警进入电台搜索，并没收了电台的设备及电脑。 阿里耶夫说，搜索人员持法院搜索令及强制命令，进入办公室切断电话及网络线路，并驱离台内的记者。 这已是原苏联共和国之一的阿塞拜疆当局在近几个月来，不断加强突击搜索当地的国外企业或组织的行动，升高对外国媒体的管控规格。 美国国务院于27日针对此事件发表谈话说："我们对警方拘留电台员工的动机存疑，也对警方搜索电台办公室的作为深感不安。当局对电台的搜索原因和动机不明。" 国务院官员说："我们呼吁亚塞拜然当局应尊重国际承诺，加以保护媒体的言论自由。能有自由以及独立媒体的存在，是一个国家至关重要的福祉。" 设在阿塞拜疆的自由欧洲电台，是由美国资助的电台。自由欧洲及自由亚洲电台的总部设在捷克布拉格，成立宗旨主要是针对极权国家进行广播，传达国际社会的自由讯息。该电台已分别在东欧、中东和亚洲等21个国家，分别设立了多个非官方的独立电台。