“埃博拉之父”吁欧洲重视抗疫 不希望依赖美国

哈通社阿斯塔纳电，据中新网报道称，有"埃博拉之父"之称的微生物学家皮奥特警告，英国和欧洲必须认真看待埃博拉的威胁，把这视为国家安全课题，如不这么做，一旦面对埃博拉疫情，将坐以待毙。

他告诉英国《独立报》说："现在是英国和欧洲建立一支训练有素、经验丰富的埃博拉医疗队的时候了。" 皮奥特教授是比利时科学家，现任英国伦敦大学卫生及热带医学院院长，他说："我们没有这样的队伍，这会让我们容易受伤害。" 皮奥特前不久到塞拉利昂的医疗中心进行视察，他称赞美国的疾病控制中心是"强大的力量"。 他说："我们没有这样的‘流行病情报服务'，你不希望依赖于来自美国的信息......这是个国家安全课题。" 《独立报》引述英国卫生部发言人的回应说："这次的埃博拉疫情爆发已经表明，有必要加强全球对流行病的应对，而英国将充分发挥其作用。" 皮奥特一直强烈批评当地和国际社会对西非的疫情爆发反应迟缓，不过他认为现在的"努力初显成效。" 皮奥特是1976年在刚果民主共和国发现埃博拉病毒的科学家之一，并且以发现地附近的一条河流作为这种病毒的名字。 世界卫生组织22日说，这一年来总共有7500多人因为埃博拉而死亡，几乎所有死者都来自几内亚、利比里亚和塞拉利昂。