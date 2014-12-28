俄外交年度报告：美走上暂停俄美关系之路

哈通社阿斯塔纳12月27日电，据中新社报道，俄罗斯外交部27日发布2014外交年度报告称，奥巴马当局已走上暂停俄美关系的道路，两国关系有望恢复，但前提是"真正的平等和尊重对方利益"；同时，北约的行为正进一步损害安全空间。

2014年，俄罗斯外交的"多事之秋"，27日的年度报告以相当大的篇幅阐述了俄与美欧、北约的关系和矛盾。报告称，2014年国际关系的特点是"不稳定因素的积累、危机影响的增加"，这是由于全球正在向一个"多中心"的世界新秩序过渡。一连串地区冲突和各领域激烈竞争的原因，是部分国家试图主导事态、推动自身利益，而忽视了其他国际关系主体的利益。



报告指出，对俄制裁不断扩大、俄美关系持续恶化，始作俑者是美国，"奥巴马当局已走上了暂停两国关系的道路"，俄方认为，俄美关系有望恢复到稳定状态，但前提是"华盛顿愿意在真正平等和相互尊重对方利益的基础上进行对话"。



不过，俄外交部又表示，俄美目前并没有停止在众多重大国际问题上的合作和高层接触，包括乌克兰局势、叙利亚危机、伊朗核问题、中东及北非地区冲突等。



报告指责2014年9月北约威尔士峰会上有关"在俄边境增强军事存在"的计划正在损害地区安全，"俄方一直不懈地向北约主要成员国阐释这一行为的负面影响，阐释欧洲地区军事部署改变带来的潜在威胁，我们强调，北约的上述行为不仅会进一步损害安全空间，还将违背各国在应对现实威胁和时代挑战方面所作出的共同努力"。