中国央行：亚投行和丝路基金将加快资本账户开放

哈通社阿斯塔纳12月27日电，据新华网援引中国证券网报道，2014年10月24日，中国宣布筹建亚洲基础设施投资银行（以下简称"亚投行"），由包括中国、印度、新加坡、哈萨克斯坦等在内的21个国家共同投资设立，总部设在北京。11月8日，中国宣布筹建丝路基金，由中国出资400亿美元成立。首期资本金100亿美元中，外汇储备出资65亿美元。

中国人民银行调查统计司司长盛松成近日对此发表了评论。这也是中国央行首次就亚投行和丝路基金对外发声。盛松成认为，亚投行和丝路基金的成立主要有四点意义： 一是有利于促进中国与周边国家的互联互通。促进周边地区的稳定和发展是"一带一路"建设的重要内容，亚投行与丝路基金的筹建将推动中国同周边国家各领域的务实合作，互通有无，优势互补，共享机遇，共同发展。 二是为"一带一路"沿线国家和地区提供资金支持。"一带一路"沿线大多是新兴经济体和发展中国家，涵盖中亚、南亚、西亚、东南亚和中东欧等国家和地区。这些地区总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别约占全球的63%和29%。据亚洲开发银行测算，2020年前亚洲地区每年基础设施投资需求高达7300亿美元。未来10年，"一带一路"沿线的国家和地区普遍处于经济发展的上升期，工业化和城市化进程加快，基础设施投资需求旺盛，开展互利合作的前景非常广阔。亚投行和丝路基金的筹建，将为"一带一路"沿线国家和地区的基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持，弥补各国在基础设施建设等领域存在的巨大资金缺口，减少各国资金外流，促进各国经济的"活力与增长"。 三是有利于拉动中国经济增长。亚投行和丝路基金可通过金融支持，引导企业加大对"一带一路"沿线国家和地区的投资，启动一批重大合作项目，建设一批产业园区，打造分工协作、共同受益的产业链、经济带，以此带动中国经济增长。 四是有利于加快中国资本账户开放和人民币国际化进程。目前，中国已与"一带一路"相关国家或组织签署了一系列协定。比如，中国与多国互签的促进和保护投资协定，与印度、孟加拉国等签订的亚太贸易协定等。随着"一带一路"沿线国家的贸易、投资进一步便利化，中国与沿线国家的经济金融合作将更为紧密。亚投行和丝路基金的筹建将推动中国资本账户开放和人民币国际化进程。