白俄罗斯改组政府内阁

哈通社阿斯塔纳12月28日电，１２月２７日，白俄罗斯总统卢卡申科宣布进行一系列重大人事调整。除更换总理外，卢卡申科还对第一副总理、副总理、教育部长、工业部长、经济部长等１０余个内阁要职以及中央银行行长、总统办公厅主任等进行了人事调整。促使卢卡申科采取重大人事调整的主要因素，一个是即将到来的总统选举年，另一个是经济形势。

新华网报道称，根据白俄罗斯法律，白总统任期为５年。卢卡申科于２０１０年１２月连任总统，那么新一届总统选举应该在２０１５年１２月举行。一般情况下，在总统选举年，白俄罗斯政府总理和大部分内阁成员都会被更换，只是时间早晚有所不同。刚刚被解除总理职务的米亚斯尼科维奇是在２０１０年１２月出任政府总理的。 卢卡申科２７日对此解释说，"这次人事调整并不是突然进行的，而是总统选举年来临前的正常调整。我希望，在２０１５年总统选举前，内阁成员和高层权力机关领导人能聚精会神、心无旁骛地工作，谁也不用心存猜疑，谁会被解职，什么时候被解职，所以采取一步到位的做法。如果总统选举一切顺利，我准备在总统选举后也继续任用今天新调整上来的干部"。当然，他也补充说，还准备了一批储备干部，会在总统选举后启用。卢卡申科还强调："这些人事调整，在总统选举年，对我来说十分重要。" 此间分析人士注意到，本轮人事调整其实并不是今天才开始的。此前，总统在今年下半年已颁令更换了国防部长、国家安全会议秘书、财政部长、明斯克市长等高级官员。 尽管总统说这是一次正常的人事调整，但人事变动的目的性却是十分明显的，即形成强有力的经济领导核心，加强政府处理经济问题的能力和效率。目前，白俄罗斯正面临巨大的经济不确定因素。卢卡申科今年下半年曾多次强调，国家面临的最大威胁并不是来自政治和军事安全领域，而是来自经济领域。 新任总理科比亚科夫２７日也对媒体指出，国家最棘手的问题就是经济高度依赖外部市场。从去年开始，乌克兰因政治动荡而经济衰退。也是因为乌克兰问题，俄罗斯和西方之间进行的反制裁与制裁愈演愈烈，加上世界石油价格下跌，俄经济面临困难。俄乌两国恰好又都是白俄罗斯最重要的两个经贸合作伙伴。目前的国际形势对白经济已经产生重大负面影响。 本月中旬俄罗斯金融市场发生剧烈动荡，其溢出效应迅速传导到白俄罗斯金融市场。白各商业银行出现储户大量提取本币并兑换成美元和欧元的情况。这迫使白央行出台征收３０％购买外汇税的政策，以遏制居民抢购外汇的风潮。与此同时，俄卢布大幅贬值，也让白政府十分担心对俄贸易遭受巨额损失，要求俄方改用美元和欧元进行贸易结算，这反过来又造成了白商品的出口困难。 因此，把周边国际复杂形势的不利影响降至最低点，实现经济贸易合作的多元化，成为现政府的首要任务。新的政府成员任免很大一部分就是围绕着这个命题展开的。此次新任命的第一副总理、副总理以及经济部长和经济部第一副部长，加上央行行长，都是既懂经济理论又有实际工作经验的专家型官员，是政府今后一段时间内解决重大经济问题的核心团队。 当然，总统选举年和经济形势，这两个因素是紧密联系在一起的。正因为白俄罗斯马上将进入总统选举年，才使解决经济问题、提高人民生活水平变得更为迫切，而经济也确实遇到了前所未有的外部不利影响，这些促使总统在年底前作出重大人事调整。