亚航就失联客机发布第三份声明 修正乘客国籍

哈通社阿斯塔纳12月29日电，据中新网援引外媒报道，28日，亚洲航空一架由印度尼西亚飞往新加坡的QZ8501航班，在起飞42分钟后失联。亚航公布了第三份声明，修正了有关乘客国籍的信息。

根据亚航所发布的最新信息，QZ8501航班上共载有162人。 其中，乘客中有149名印度尼西亚人，3名韩国人，1名英国人，1名马来西亚人，1名新加坡人。而机组人员中有6名印度尼西亚人和1名法国人。 亚航表示，将尽快提供更多信息。 此前亚航曾表示，失联客机机长有6100小时的飞行经验，副驾驶的累积飞行时间为2275小时，都算有经验的飞行员。

亚洲航空印尼分公司的QZ8501航班当地时间5时35分(北京时间6时35分)从印尼泗水起飞，本应于当地时间8时30分(北京时间8时30分)抵达新加坡樟宜机场。但客机在起飞42分钟后与印尼控制塔失去联系。 目前搜寻工作正在印尼民航局主导下进行。包括印度尼西亚、新加坡和马来西亚等国在内的相关各方都已经派出了飞机和船只进行搜索，另外印度与澳大利亚也表示愿意协助。  印尼国家搜救队的负责人表示，印尼的3架搜救飞机已经在疑似失联地点进行了2个多小时的搜寻，但没有任何进展，28日的搜救已经结束。印尼的搜救飞机将在28日晚赶到3个疑似失联地点，以便29日展开搜索。