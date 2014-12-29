乌克兰最大核电站再次因故障关闭反应堆

哈通社阿斯塔纳12月29日电，据国际在线报道，乌克兰最大核电站扎波罗热核电站的一座核反应堆因发生故障自动关闭。这是近几周来这座核电站第二次因故障而导致核反应堆关闭事件。这座核电站担负着为乌克兰提供至少1/5电力需求的重担。

扎波罗热核电站的官方网站发文称："为了防止核电机组被破坏，6号核反应堆已经被自动断网。这座核反应堆正以正常电力的40%运营。"此次事故发生在当地时间28日凌晨5点59分，原因正在调查中。乌克兰能源部希望能在未来数天内重启这座核电站，而其余5座核反应堆还在继续发电。

11月28日，扎波罗热核电站已经发生过一起事故，但直到5天后消息才被放出。乌克兰总理亚采纽克在新内阁第一次会议期间透露了该消息。由于短路，3号核反应堆被关闭，并进入维修状态，直到12月5日才恢复运营。

扎波罗热核电站不仅是乌克兰最大的核电站，也是欧洲最大和世界第五大核电站。它位于第聂伯河卡霍夫卡水库旁边。乌克兰4座核电站发电量占乌克兰能源系统很大一部分，15座核反应堆占乌克兰总发电量的50%，其中扎波罗热核电站的发电量占全国的22%。

2015年2月份，扎波罗热核电站的2座核反应堆将要退役大修，它们已经运行了30年。1号核反应堆也将进入129天维修期。新的事故可能导致乌克兰能源短缺加剧，其火力发电站几乎已经耗尽煤炭资源。

乌克兰国家能源公司Ukrenergo已经在全国启动紧急削减电力应用措施，帮助维持能源供给。电力用户每天需要限制供电数小时，企业也被迫限制能源消耗，并转为夜班生产。