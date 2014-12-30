印尼搜救中心确认发现亚航失联客机残骸 无生还者迹象

哈通社阿斯塔纳12月30日电，据中新网援引新加坡《海峡时报》报道，印度尼西亚国家搜救中心负责人30日确认，此前发现的残骸属于失联客机QZ8501，该负责人同时表示，目前没有存在生还者的迹象。

印尼搜救中心表示，目前已经100%确认，此前在爪哇海发现的残骸属于失联的QZ8501客机。中心负责人称，将想遇难者家属所想，支持他们的意愿。 该负责人还表示，糟糕的天气阻碍了救援人员靠近遇难者遗体。截至目前，尚未发现存在生还者的迹象。 印尼官员称目前仅打捞3具遗体 发现40具遗体为误传

据中新网援引法新社报道，印尼国家搜救局负责人表示，目前只有三具疑似亚航客机QZ8501遇难者遗体被打捞。 此前有另一名印尼海军官员说，已经发现40具遗体，但随后他表示是其下属错误传达了他的意思。 目前这三具尸体已经被转移至军舰，他们分别为两名女性和一名男性。 亚航客机最后通讯记录公布：发请求未获及时回复

另据环球网援引英国《每日电讯报》12月30日报道，目前关于空中交通管制中心与亚航QZ8501航班间的最后通讯记录已经公布。 《每日邮报》援引《纽约邮报》的消息称，通话记录显示，该航班曾要求改变航线，随后便向上爬升以避开风暴。 报道称，记录中空中交通管制人员并没有给出即时肯定的回复，因为同时还有其余6架飞机集聚在高空领域，这迫使QZ8501保持在低空飞行。与此同时，飞行员得到了允许，但仅一至两分钟后，便失去了联系。 印尼国家导航操作员称12月28日晚，空客320-200的飞行员曾请求准许飞机左转以躲避风暴。飞机得到了允许，随后左转了7英里(约11.26千米)。 清晨6：12分，该航班机长发出了决定性的指令："请求提高攀爬高度。" 印尼国有公司AirNav Indonesia安全负责人魏斯努(Wisnu Darjono)说道。"爬到多高？"机场空管人员问道，当亚航机长Iriyanto告知为38000英尺时，他被告知禁止爬升，因为已有6架飞机在高空飞行。"但是在6:14分，当我们允许其提升高度时，我们没有收到任何回复。" 魏斯努说道。