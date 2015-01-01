金正恩新年献词称准备与韩国展开“最高级别会谈”

哈通社阿斯塔纳1月1日电，据外媒报道，朝鲜最高领导人金正恩在新年献词中称，朝鲜准备与韩国展开"最高级别会谈"。

报道称，朝鲜国家电视台直播了金正恩的新年献词，金正恩在献词中作出这一表态。 2014年10月初，朝鲜人民军总政治局局长黄炳誓、朝鲜劳动党中央委员会书记崔龙海、朝鲜劳动党中央书记兼统一战线部部长金养健等三名朝方高官曾前往韩国访问。三人与韩国国务总理郑烘原会面，并出席仁川亚运会闭幕式。 这是朝鲜首次派出高级别官员参加亚运会闭幕式，也是自韩国总统朴槿惠上任以来，朝方派出的最高级别官员访韩。双方会谈中商定于10月末11月初举行第二次韩朝高级别接触。外界曾希望，朝鲜主动展开外交，对韩"示好"或能促使韩朝走上和平对话的道路。

但随后，朝鲜以韩国政府发起鼓动民间团体散发对朝传单的"敌对行为"为由，宣布拒绝高层接触，导致韩朝高层会谈落空。 11月，韩方军演令朝鲜半岛局势再度紧绷。朝鲜《劳动新闻》刊文称，韩方此前单方面停止朝韩高级别接触，并开展迄今为止最大规模的"护国演习"，暴露了其不愿进行对话、不会放弃战争策动的企图。 随后，朝鲜从12月起，举行为期长达4个月的大规模冬季军演。朝鲜将会举行首次由陆军特种部队执行海上任务、由海军特种部队举行空中渗透任务的任务轮换演习。 此前韩国媒体曾分析称，朝鲜"加强版"冬季军演拉开帷幕后，韩朝恐难在短时间之内展开对话。