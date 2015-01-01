朝鲜最高领导人金正恩表态愿与韩国总统朴槿惠对话

哈通社阿斯塔纳1月1日电，据外媒报道，朝鲜领导人金正恩在其新年贺词中回应韩国提出对话的要求，并称愿意与韩国最高领导人--总统朴槿惠对话。

金正恩星期四（1月1日）在朝鲜中央电视台播放的演说中称，"只要条件成熟，就没有理由不举行最高级别会谈"。



BBC驻首尔记者金凯文说，韩朝最近几个月持续处于军事紧张状态，这样的会面到底能否成事目前还不清楚。



韩国统一部星期一（12月29日）向朝鲜公开提议在本月恢复对话，商讨包括离散家庭团聚等双方共同关心的议题。



首尔以"韩国统一准备委员会"名义向平壤提出对话要求。统一部长官柳吉在说，南北双方应当"面谈"和平统一计划。



柳吉在当时称，韩方愿意在首尔、平壤，或任何朝鲜官员同意的南北城市举行对话。他还称朝方"正面回应"了此要求。



金正恩星期四说，朝鲜和韩国需要积极进行对话、谈判和交流，恢复民族认同感，从而为朝韩关系带来大转变、大变革。



他说，如果韩国真诚希望通过对话改善韩朝关系，朝鲜有意重新启动韩朝高层会谈。



韩联社报道说，金正恩在新年贺词中用大部分的时间就韩朝关系发表立场，暗示朝鲜将把今年政策重点放在推动改善韩朝关系上。



上一次韩朝对话在2014年2月进行，促成了朝鲜战争离散家庭团聚。不过原定在10月进行的新一轮对话因为平壤批评首尔没有尽力阻止活动人士利用气球向朝鲜散发反朝传单而作罢。