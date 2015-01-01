亚航客机搜索继续 部分遗体身份获确认

哈通社阿斯塔纳1月1日电，据中新网援引外媒报道，由于1月1日恶劣的天气有所转好，印度尼西亚方面当天对失事亚航客机的搜救继续，潜水人员有望查探位于婆罗洲外海的客机坠海残骸。此前寻获的7具遗体中，两具遗体的身份已确认，机上所有乘客身份信息已经完成确认。

报道称，搜救人员表示，1日早上事发海域的能见度很好，他们已经准备全力搜寻遇难者遗体。 报道说，1日天气状况良好，海面平静，但可能不久还会有风暴。这将极大推进搜索工作的进行。负责协调搜救工作的印尼军方官员称，希望潜水员能够下海查探客机坠海残骸。 12月28日早上，马来西亚亚洲航空(AirAsia)一架载有162人的班机，从印度尼西亚泗水飞往新加坡时与雅加达塔台失去联系。途中客机一度尝试爬升至暴风雨云层上，但仍发生空难。驾驶员当时未发出求救信号。 12月30日下午，搜救人员发现了海底飞机残骸以及海面上的遇难者遗体。截止目前，受天气及海浪影响，搜救人员仅寻获7具遇难者遗体。 另据报道，印度尼西亚警方发言人1月1日说，运抵泗水警察医院的两具遗体的身份已确认，当地时间1日下午将会公布详情。另外四具遗体将在当地时间1日离开庞卡兰布翁运回泗水进行验尸。 此外警方发言人还表示，当局也已完成确认机上所有乘客的身份，包括他们的护照资料，身份证等。 目前，印度尼西亚官方并未就客机失事原因表态。各方专家的推测一般是恶劣天气是主因，外加可能人为因素如机师所获得的信息和如何应对等。