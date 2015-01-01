亚航失事客机首批遇难者遗体送抵印尼泗水市

哈通社阿斯塔纳1月1日电，据中国日报网报道，2014年的最后一天，亚航失事航班QZ8501的首批遇难者遗体被送抵印尼泗水市。与此同时，等待在当地机场的死者家属开始向当局提交DNA样本，用以辨认他们葬身海底的亲人。

两名遇难者"回家"

当地时间31日下午，一架印尼海军波音737飞机将两具遇难者--一名妇女和一个男孩--的遗体从客机坠海处运送至泗水海军基地。印尼东爪哇省省长苏卡尔沃和东爪哇省搜救办公室主任赫尔南托等在基地等候。

遗体被安放于两具棺木内，上面分别贴着数字编号"001"和"002"，棺盖上还放着紫红色的花束。在简短而庄重的移交仪式后，两具棺木被救护车运往泗水警察医院进行身份确认，然后再交给家属。

截止当天，搜救人员已打捞起7具遇难者遗体，但由于飞机失事地点天气恶劣，其他5具遗体--3名男性、2名女性--仍放置于舰艇之上、暂时无法移送上岸。

身份确认工作启动

此前一天，搜救队伍在印尼加里曼丹省附近海域找到客机残骸并发现遇难者遗体的消息传出后，很多遇难者家属被安排前往距离飞机失事地点约100英里（约合160公里）的庞卡兰布翁、辨认他们的亲人。

但当天晚些时候，这一出行计划被取消。对此，泗水机场负责人解释称，印尼当局认为过多人员集中前往庞卡兰布翁将会影响搜救工作进程，所以部分遇难者家属的DNA采样工作将在泗水进行，他们还需提交死者的照片以及死者身上有无刺青、胎记等信息帮助确认遇难者身份。

另据报道称，飞机失事海域31日天气状况恶劣、风大浪急，致使部分漂浮于海面的飞机残骸被吹至30英里（约合48公里）之外。由于天降暴雨、能见度低，参与搜救工作的直升机不得不暂停作业。有专家担忧，搜救工作拖得越久、找到遇难者遗体的可能性越低，尸体会散落四处、甚至飘向遥远的海岸。