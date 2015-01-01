中国驻哈大使：中哈是共同命运和共同利益联合体

哈通社阿斯塔纳1月1日电，中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张汉晖在新年前夕接受哈通社记者独家采访，从个人视角阐述了两国关系的发展及两国合作的前景。

记者：能否请您对2014年哈中两国合作成果进行归纳总结？

大使：首先，对有机会接受哈萨克国际通讯社的采访表示感谢，借此机会，对哈通社以及广大读者即将到来的新年表示衷心的祝福！这也是我任驻哈大使后第一次接受哈萨克斯坦媒体采访。 2014年可以称之为中哈合作硕果累累的一年。在过去的一年中，两国高层交往不断。2014年5月，纳扎尔巴耶夫总统对中国进行了国事访问并出席了在上海召开的亚信峰会。访问期间，两国领导人举行会晤，在许多问题上达成了共识。 最近，李克强总理对哈萨克斯坦进行正式访问，两国政府首脑会晤的结果促成30多项协议文件的签署。我认为，这种高层互访有助于加强相互理解，相互信任，扩大我们两国之间的互利合作。

我想提出的是，哈萨克斯坦投资和发展部部长阿斯耶特∙伊谢克舍夫和我国发展改革委员会主任徐绍史上周在北京举行了会谈，双方在采矿业、石油化工、建材、道路交通和能源领域合作达成了共识。初步确定了近期就能实现的16个项目，正在对50多个项目进行研究分析。双方商定计划在2015年初继续举行磋商。 记者：请谈谈两国合作的前景？您认为应强化哪方面的合作？ 大使：2014年，由于全球经济放缓的因素制约，两国双边贸易有所下降，但是两国的合作有了进一步的提升。中国愿积极投资哈交通基础设施建设和升级改造工程，愿帮助哈方建设两国联合企业。 中国将哈萨克斯坦视为外交优先方向。目前在两国间存在进一步深化关系的坚实基础。如你所知， "中国西部 - 西欧" 国际公路、亚欧大陆桥、石油和天然气管道、霍尔果斯口岸国际边境合作中心，所有这些合作项目都在成功运作。 例如，中国拥有的第三代核电站建设技术，我们希望与哈国密切合作，联合生产核燃料。我们认为，两国的经贸合作前景广阔，我们计划在哈萨克斯坦产品深加工方面成立合资企业，产品今后可以供应中国市场。 此外，中国有意扩大铁路建设，包括在高速领域的合作，因为哈萨克斯坦拥有巨大的交通物流运输发展潜力。作为欧亚大陆的中心，哈萨克斯坦占中国商品过境到欧洲的最有利的位置。在未来，一半以上针对欧盟的货物将通过哈萨克斯坦境内运输。 在农业领域也存在很大的合作机会。哈萨克斯坦幅员辽阔，而中国拥有先进的技术和充足的资金。 最重要的是，我们的合作是互惠互利的，首先要考虑哈萨克斯坦人民的利益。我们也衷心祝愿哈萨克斯坦经济取得预期的发展成果。 当然，要享受发展的成果，地区的稳定和安全非常重要。中国目前是亚洲相互协作和信任措施会议主席国，我们有意将该论坛发展到更高的水平。 此外，我们应该加强在打击"三股势力"（ 民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力）、贩毒和跨国犯罪方面的双边合作和在上海合作组织框架下的合作。地区的安全与稳定是国家经济稳步发展的重要基础。 记者： 近年来中国官方媒体在评论中国经济时频繁使用"新常态"一词，有什么特殊的涵义？

大使：中国经济正在引入"新常态"新经济政策。这意味着，中国领导层正在调整内外政策。改革开放30年来，中国保持了每年超过10％高速发展。正因为如此，中国取得了巨大的发展成绩。然而，进一步发展面临着一些困难。我们打算改变中国经济的发展模式。如果说，之前中国的经济高速增长是依靠低成本人力资源和大规模基础设施投资实现，现在不再能够支持这样的模式，因为这会导致自然资源的枯竭和环境污染。 中国正在寻求经济结构转型和保持合理增长速度之间的平衡。我们争取经济增长速度保持7-8％的水平，将通过创新和新技术来保持经济增长。在过去的三年中，从国内外注册的知识产权数量来看，中国的专利技术占世界第一位，人们常说的"中国制造"现在变成了"中国创造"。 这一切都是我们外交政策的成果。中国坚持和平发展，加强与周边国家的友好关系，特别是同哈萨克斯坦的友好关系。 2013年，中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦期间首次提出共同建设"丝绸之路经济带" 的倡议，这是一个里程碑式的事件。2014年，纳扎尔巴耶夫总统宣布了一项新的经济政策"光明大道"，两国领导人提出的经济政策的目标和目的是一致的。 作为外交人员，我们的首要任务就是要找到双方当前经济发展过程中的共同点。我认为，中国作为世界第二大经济体，与友邻哈萨克斯坦有着很好的互利合作空间。我相信，哈萨克斯坦与中国是有着共同的命运和共同利益的共同体。 记者：哈萨克斯坦坚戈汇率不再紧盯美元，而是参考一篮子货币。人民币作为全球储备货币的前景如何？ 大使：在中国，有一种说法是"你不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里" ，这同样适用于美元。当世界只有一种货币主导时，比如美元，那么国际基金就会炒作，从而加剧其他国家的金融和经济形势，这称之为 "美元霸权"，为此我们需要认真思考建立世界多极金融市场。目前，根据经济规模和国际影响力，人民币已经走出了中国，在伦敦、法兰克福、澳大利亚和韩国已经纳入了人民币结算系统。 中哈在金融和货币领域合作的进一步拓展有着非常良好的基础。中国与哈萨克斯坦签署了两国双边本币结算和支付协议。我认为在不久的将来，在哈萨克斯坦建立一个以人民币进行贸易的区域中心是有必要的。（编译：流沙）