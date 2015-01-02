上海踩踏事件伤亡多为年轻人 当局正在排查

哈通社阿斯塔纳1月2日电，上海市政府新闻办披露，1名台胞在外滩陈毅广场踩踏事件中遇难；伤者中包括2名台胞和1名马来西亚籍人士。复旦大学一名花季女生在踩踏事件中不幸遇难。

据中新社报道，截至目前，外滩陈毅广场拥挤踩踏事件已致36人死亡，47人受伤。遇难者中包括1名台胞。伤者中已查明身份的为33人。据了解，身份查验工作仍在进行中。 据可靠消息，复旦大学一名花季少女是不幸遇难者之一。据称，该名杜姓女生是复旦大学社政学系2013级学生。 当晚，该名云南籍女生身受重伤，送至医院后离世。她的父母将来沪，其在沪亲戚亦赶往医院。 校方仍在排查，确认是否有其他学生在踩踏事件中伤亡。 跨年之夜发生在外滩陈毅广场踩踏事件死伤者多为年轻人。沪上高校学生成为坊间最关注的群体之一，包括复旦大学、华东师范大学、交通大学、同济大学在内的多所高校纷纷通过微博或微信平台希望各位同学向父母、辅导员报平安。 华东师范大学方面表示，该校学生管理处、各院系教师对学生假期安全情况已进行了电话、短信、易班等多渠道平台点对点排查和信息收集。 校方通过微信平台"呼叫"学生："无论你昨晚是否在外滩，看到本条消息请了解宿舍同学去向，并和父母、辅导员保平安。"该校同时提醒师生节日期间注意安全。