专家：亚航失事客机或曾在海面降落 但被海浪吞噬

哈通社阿斯塔纳1月2日电，据中新网报道，1日，亚洲航空QZ8501客机失事进入第5天，各国继续在爪哇海搜索客机残骸及乘客遗体，至今已寻获最少9具遗体及部分客机残骸，但现场天气恶劣，当局估计或需时一周才能寻回黑匣子。客机失事原因和过程至今仍未水落石出，有专家称，已寻获的遇难者遗体和飞机残骸大致完整，显示客机可能曾成功在水面降落，但机上人员还未逃生，飞机就被海浪吞噬。

客机坠毁海域目前处于季候风活跃期，天气不稳，严重阻碍搜救行动。1日上午天气一度放晴，当局随即恢复搜索，但不久后天气再度转坏，海面更刮起高达4米高大浪，当局被迫暂停搜索。 潜水员队长蒂尔卡亚萨坦言，无法估计何时才能在浩瀚大海中寻回客机。分析称，当地最近会有狂风大雨，部分残骸可能会被大浪卷走。 搜救队伍早前利用声纳探测到海床有巨大阴影，怀疑是客机机身。据信，大部分乘客遗体及黑匣子仍身处其中。救援人员表示，随着时间推移，遗体在海水中可能开始腐烂，形容现在搜救是与在时间竞赛。 遗体大致完整 首位遇难者下葬 当局1日再把4具遗体运往印尼泗水，并通过从家属收集得来的DNA样本验证遇难者身份。目前已有6具遗体运抵泗水，其中最早运抵的一男一女遗体身份已确认，初步验尸结果显示遗体大致完整，已死去约3天。当局1日把女性遇难者遗体移交家属，这名遇难者之后被葬在泗水市附近的一个墓地。 根据现有资料，外界普遍相信客机并非在空中突然解体，令人质疑飞行员为何没有发出求救信号。有分析认为，曾在印尼空军任职的正机师经验丰富，可能曾经成功令客机迫降水面，并推测当时客机机身依然完整，因此计算机系统没自动发出求救信号。印尼前空军指挥官哈金指出，打捞到的遗体大致完整，更有机舱服务员穿完整制服，这显示客机可能降落水面后才下沉。 逃生滑梯浮海 或曾用紧急逃生口 印尼前运输部长查马尔进一步推测，失事客机的逃生门及逃生滑梯在海上飘浮，意味机上有人开启紧急逃生口，估计是客机迫降海面后，乘客开始疏散，机舱服务员亦为救生艇充气，但现场风高浪急，乘客未及逃生已葬身怒海。 然而，目前一切纯属推测，各界仍有待当局寻获记录飞行数据的黑匣子，才能有足够证据推测客机坠毁前情况。