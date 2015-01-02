哈通社阿斯塔纳1月2日电，据文汇报网站报道，元旦与东正教圣诞节连休形成"黄金周" 吉尔吉斯斯坦"调休"有妙招

自2015年1月1日起，吉尔吉斯斯坦人民将开始享受长达7天的新年黄金周。 在这个长假中，1月1日元旦和1月7日东正教圣诞节是吉法定节假日。圣诞节是为了纪念耶稣诞辰而确立的。根据教义，应在12月25日庆祝，因此对天主教和新教而言，12月25日为圣诞节。而对信奉东正教的俄罗斯民族来说，公历1月7日是俄历12月25日，因此，俄罗斯民族的圣诞节是1月7日。虽然不是吉尔吉斯本民族的节日，但对于热爱假期的吉尔吉斯人来讲，"笑纳"这样的节日自然也无可厚非。 根据吉《劳动法》规定，政府对公民作息时间的调整可谓煞费苦心。与2014年新年黄金周的调休安排相比，2015年政策的分流意图更加明显。2014年，政府将1月黄金周中的三个工作日与当月剩余的三个周六相调换。而2015年，为更加合理安排工作日与节假日，政府将黄金周中原本属于工作日的1月2、5、6日，分别移至1月10日、2月21日和3月23日。有官员解释称："这样的设计可有效避免黄金周前后因长时间连续工作而导致的身心疲惫。" 与如今中国人越来越愿意在节假日期间外出旅游不同，每逢重大节日，吉尔吉斯人更愿意一家老小团聚在家，共同迎接美好时刻的到来。 吉尔吉斯人喜欢过节。目前，吉国有八个法定节日。除此之外，还设有四五十个职业节和纪念日。吉国独立后，一些民族节日、宗教节日得到了大力复兴。 吉尔吉斯人重视过节。酒肉和歌舞都是节日中不可或缺的元素。每逢节日，或与家人团聚，或约上三两好友，喝着冰镇的伏特加，吃着烤肉、抓饭，在微醺时分，伴着库姆孜吟唱几句民族的小曲，跳上几段欢快的舞蹈，真是好不快活。 "今朝有酒今朝醉"是大多数吉尔吉斯人日常生活的写照。尽管日子并不是那么宽裕，但吉尔吉斯人很少会为了明天的面包奔波劳碌。无拘无束的性格和悠然自得的生活态度正是这个马背上的民族秉承的天性。而那些为了生活而日夜忙碌的人们是否也能"浪费"一点儿时光，来寻找久违的欢乐呢？