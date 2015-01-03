研究称大多数癌症的发生是因为“运气不好”

哈通社阿斯塔纳1月3日电，据BBC报道，美国约翰•霍普金斯大学的一份最新研究结果显示，大多数癌症的成因是因为"倒霉"，而不是因为吸烟等因素造成的。

美国研究小组的成员试图解释为什么有些人体组织更容易产生癌变。

这项研究结果发表在《科学》杂志上，根据研究人员的分析，三分之二癌症的发生是由基因突变引起的，而不是因为生活方式。

但一些比较常见的癌症。例如肺癌等确实还是主要受到生活方式的影响。

"英国癌症研究"慈善机构说，健康的生活方式仍然可以大大降低人们患某些癌症的机会。

美国人患肺癌的比例为6.9%， 脑癌是0.6%，咽喉癌则为0.00072%。

烟草里的毒素可以导致肺癌。

然而，人体的消化系统比大脑接触的毒素要多得多，但是脑癌却比小肠癌的发病几率高出三倍。

霍普金斯大学的研究人员相信组织细胞再生时突变可能是导致癌症的主要原因。

人体中的细胞不断地分裂以产生新的细胞来取代老化的细胞。 而每次细胞分裂都有可能产生危险的基因突变，向癌细胞转化。

而且，人体各部位的组织细胞分裂的速度不尽相同，有的部位快，另外一些部位则要慢得多。

研究人员比较了31种组织细胞分裂的情况，得出结论是三分之二的癌症是由于细胞在分裂过程中"运气不好"而产生了突变，进而导致癌症。

而这种情况是目前的医学手段无法阻止的。它们是由脱氧核糖核酸DNA突变引起的。这些癌症包括胶质母细胞瘤、（即脑癌的一种）小肠癌和胰腺癌等。

研究人员说，像这种情况即使改变生活方式恐怕也不会有太大的帮助。

研究人员称，在这种情况下，人们应该把精力和资源集中到早期发现和治疗上。

但是，剩下的三分之一癌症确实受生活方式以及家族的影响较大，比如皮肤癌、肺癌、结肠癌等。

"英国癌症研究"慈善机构的史密斯博士说，十分之四的癌症是可以通过改变生活方式来预防的，例如戒烟，保持健康饮食和体重、少喝酒等。

当然，这不等于就肯定不得癌，但还是可以降低患癌机率。

史密斯说，早期诊断和改善癌症治疗非常重要，但是让人们了解如何减少患癌的机率也至关重要。