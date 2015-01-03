英国安德鲁王子涉性侵美未成年少女 白金汉宫否认

哈通社阿斯塔纳1月3日电，据中新社报道，美国一名女性在佛罗里达州法院文件中指控，她在未成年时，曾被迫与英国女王的次子、约克公爵安德鲁王子发生三次性关系。英国白金汉宫2日发表声明坚决否认。

据美国媒体2日报道，安德鲁王子的名字，是出现在一项针对美国百万富翁杰弗里•爱普斯坦(Jeffrey Epstein)性侵案的长期调查中。 这位匿名的美国女性称，在1999年至2002年间，她作为未成年人受到爱普斯坦的多次性侵，并被"借"给全球多位有权有势的男性，除了安德鲁王子，还有知名的美国政治人物、商界领袖、外国总统、一位著名的总理(首相)等等。 该名女性称，她被迫与安德鲁王子发生了三次性关系，分别在伦敦、纽约和爱普斯坦位于加勒比海的私人岛屿上。法庭文件称，爱普斯坦指示她"安德鲁王子要求什么，她就给什么"，并要求她"汇报性侵细节"。

英国白金汉宫2日发表声明称，不会评论该案的细节。安德鲁王子并不是案件的相关方。"但为了避免怀疑，任何暗示安德鲁王子与未成年人有不当行为的说法都绝对不是事实。" 和安德鲁王子一起被指控的还有美国著名律师、哈佛大学法学教授艾伦•德萧维奇(Alan Dershowitz)。德萧维奇对《卫报》说，对他的指控"完全是虚假和编造的"，并考虑对该女性的律师采取相关法律行为。 这名美国女性的律师爱德华则称，已知晓德萧维奇威胁采取法律行为，并表示所有的指控都经过非常仔细的调查。 提出指控的美国女性也通过律师发表声明称，她"又一次受到了不法的伤害"。 "所有对我的威胁攻击就是为什么很多性侵受害者保持沉默的原因，我也曾在很长一段时间里什么都不敢说。"她说，"这种倾向应该有所改变。我不会再因恐吓而继续保持沉默。" 2008年，爱普斯坦因与一名14岁少女发生性交易而被判刑18个月。安德鲁王子也因与爱普斯坦的关系而备受争议。在爱普斯坦出狱后，安德鲁王子被拍到与他在纽约中央公园散步，以及出现在爱普斯坦位于佛州的家，并与他乘私人飞机出行。安德鲁的前妻还曾接受爱普斯坦15000英镑以偿还债务。2011年安德鲁王子因外界批评而辞去英国贸易特使的职务。