盘点美国匪夷所思法律 唱歌五音不全也违法

哈通社阿斯塔纳1月4日电，据中新网援引"中央社"报道，近日，"笨蛋法律(Dump Laws)"网站整理出美国各州令人匪夷所思的法律，其中在北卡罗来纳州，就有一条"唱歌五音不全是违反法律的"。

报道称，美国被认为是全世界民主国家之首，国民也以守法为荣，但是美国政治制度繁琐，从州到郡再到市，各层级都有议会，也都有制定法律的权力，因此美国各地的法律条文也十分复杂，也难免出现一些令人意想不到的条文。 根据法律网站"CriminalJusticeSchoolInfo.com"的内容，这条法律最早于1980年被"读鹰报"揭露。"读鹰报"指出，在美国各地，唱歌太大声并不会违法，"但是在北卡州有个陈年旧法，禁止唱歌五音不全，尽管如此，多年来并没有人因此被逮捕。" 事实上，这只是美国众多法律中的冰山一角；趣味杂志网站"Just Something"就列出了全美22条最愚蠢的法律，当然，北卡罗来纳州的这条法律也在榜上。

除此之外，上榜的法律还包括同样在北卡罗来纳州，规定"宾果游戏"不能持续超过5个小时，乔治亚州的奎特曼市则规定"鸡未获允许穿越马路"；在俄亥俄州的保丁市甚至规定"警察如果认为可以让狗的情绪平稳下来，可以允许咬狗。" 在罗德岛，规定不能在星期天贩售牙膏与牙刷给同一个消费者；在犹他州，只要在65岁以下，表兄弟姐妹是可以结婚的；在怀俄明州，从1月到4月，在没有获得许可的情况下，不能为兔子拍照；在印地安那州，如果刚吃完洋葱或是大蒜等食品，在4小时内参加公共活动或是搭乘公共交通工具则是违法的；在德州的圣安东尼奥，当街调情也违法。 另外还有许许多多有趣的法律，只是大部份的法律其实都没有真正的落实，最后只是被束之高阁，成为美国社会的有趣现象。