亚航客机搜寻区天气好转 数十潜水员搜寻黑匣子

哈通社阿斯塔纳1月3日电，据中新网援引台湾"中广新闻网"报道，印度尼西亚搜救小组负责人表示，他们通过声纳已找到四大块残骸，其中最大块长约18米，这提高了寻获飞机机舱的希望，因为大多数乘客可能都被困在机舱内。负责人还表示，周末时天候恶劣，海上浪高5米而且海流强劲，阻碍了搜救行动，预计4日天气好转，有助搜寻。

报道指出，目前多数被发现的罹难者都是因为尸体充满了气体，漂浮在海面上，才被寻获；有些尸体残缺不全，必须靠指纹及牙齿鉴定，其中部分尸体需解剖，才能确认死因，并协助调查，但多数家属都不愿解剖。 目前只有6名罹难者的身分确认，警方表示，飞机驾驶与副驾驶还有一小部分乘客尸体将会进行解剖。 此外，印度尼西亚当局表示，目前将近60名潜水人员在1500多平方海里的范围内进行搜索，他们眼前第一要务就是找到机舱及黑匣子。 印尼气象局指出，天气恶劣是造成这起空难最大的原因。当时飞机驾驶向塔台联络，请求允许左转并拉升飞行高度，塔台没有允许，随后飞机就失联。 根据初步分析， 当时飞机可能已经飞入暴风圈，而暴风及冰冻的空气导致飞机引擎停摆。 另外有专家认为，可能是飞机要拉高避开暴风雨时，因为拉升角度太大导致失速，进而坠海。目前唯有尽快找到黑匣子才能厘清空难原因。