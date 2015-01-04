瑞典发生数起攻击清真寺事件 逾千人游行谴责

哈通社阿斯塔纳1月4日电，据外媒报道，瑞典当地时间1月2日，该国发生数起游行示威，旨在谴责近日发生的针对穆斯林群体的袭击事件。据悉，在10天之内，已有3座清真寺遭遇攻击。

报道称，在2014年12月25日圣诞节那一天，瑞典中部城市埃斯基尔斯蒂纳一座清真寺发生火灾，当时有70余名穆斯林聚集在寺中，其中5人受伤。起火原因至今未明。12月29日，南部城市Eslöv的一座清真寺成为一起纵火事件的目标。而在12月31日晚间，一座位于东部城市乌普萨拉的清真寺成为攻击目标。 在发生上述一系列针对清真寺的袭击事件之后，超过千名民众于1月2日在瑞典数座城市举行游行，旨在反对针对穆斯林的暴力行径。 报道指出，相关部门正在全力搜索上述袭击事件的始作俑者，当局对这些"排外"行径表示愤怒。瑞典总理斯蒂凡•洛夫文日前曾表示，在瑞典，任何人都不应因从事宗教行为感到害怕。他指出，瑞典政府已安排额外资金，以加固宗教祭祀场所周边的安全。瑞典文化与民主部部长阿莉塞•巴•库恩克(Alice Bah Kuhnke)参与了游行，并谴责袭击始作俑者企图"恐吓并折辱"瑞典民众。