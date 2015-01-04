英媒盘点全球最苦政治岗位:伊拉克人权部长上榜

哈通社阿斯塔纳1月4日电，据参考消息网报道，英国《金融时报》网站2014年12月31日刊登题为《全球最苦十大政治岗位》的文章，作者鲁拉•卡拉夫。文章盘点了世界上有哪些吃力不讨好的政治工作。文章内容如下：

我无法忽视那封邀请我与一位从事"全球政界最差工作"的人会面的电子邮件。他不是哪国的领导人或央行行长。他的名字是穆罕默德•马赫迪•巴亚提，他是伊拉克的人权部长。还有哪个工作能比这个更有挑战性呢？

巴亚提的日常工作就是处理他的人民所受到的种种可怕虐待，范围从屠杀到斩首，从奴役到酷刑。他所服务的政府既缺乏受过适当训练的军队，也没有能依赖的军事能力或不错的邻国。巴亚提曾反对过萨达姆•侯赛因的一个政敌，他的多名家人遭到过逮捕和虐待，因此他在人权领域拥有第一手经验，但他的工作人员和安全部队需要接受人权培训来抵抗"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"，于是他来到伦敦寻求帮助。

巴亚提描述了伊斯兰国的圣战者犯下的暴行，但是他也回避了伊斯兰国迅猛发展的原因。我离开酒店的时候想，一年后他的工作仍将是全世界最可怕的。

前段时间我一直在与同事们讨论，还有哪些吃力不讨好的政治工作。以下是我们讨论出来的清单，其中有几个工作即使不是严格意义上的政治工作，但也与政治有关。

1.利比里亚卫生部部长沃尔特•格韦尼盖尔，虽然他在11月被罢免，但可能是他的解脱。他的国家的埃博拉（Ebola）患者死亡人数是最多的，令他成为众矢之的。

2.美国中情局招聘部门主管罗恩•帕特里克。这本就不是一份容易的工作，但前不久参议院报告所公布的虐囚规模令这份工作更加艰难。可想而知，他将受到求职者怎样的盘问。

3.英国的欧盟金融服务专员希尔勋爵。英国在布鲁塞尔越来越不受待见，且甚至可能在策划退出欧盟，他却依旧得保护伦敦金融城和促进欧元区一体化。

4.长期与对冲基金抗争的阿根廷律师乔纳森•布莱克曼。在阿根廷对"钉子户"债权人违约时，这位佳利律师事务所的合伙人一直维护阿根廷的利益，偶尔他还得面对来自他自己客户的"惊喜"。

5.金正恩的发型师，这是一份需要冒着极大个人危险的工作。有报道称（未经证实）朝鲜男人被命令剪成金正恩头后，这种将两侧头发剃短、头顶梳高的发型造成了出口轰动。

6.阿富汗总统阿什拉夫•加尼。他与一位竞争对手就6月总统大选的可疑结果争吵了好几个星期，还是在美国国务卿约翰•克里的促成下达成一项协议才得以保住他的最高职位。他可能很快会后悔自己的胜利。

7.美国国务卿约翰•克里。这份工作拥有巨大的权力，但总是令人受挫，特别是在过去的一年，克里对中东和平长达数月的追求宣告失败，而他对叙利亚的和平计划也是如此。更不用提全球最大的外交危机--俄罗斯对乌克兰的干预--陷入僵局，还有伊拉克局面失控。

8.联合国秘书长叙利亚事务特使斯塔凡•德米斯图拉。今年7月他被委以"促进和平"的重任，他很可能无法完成这一任务，就像他的前任科菲•安南和拉赫达尔•卜拉希米一样。

9.神秘的法国摩托车司机。这同样不是政治工作，但在弗朗索瓦•奥朗德夜会他所谓的情人--一位演员时，这位总统的保镖扮演了关键角色。该工作需要长时间守候、鬼鬼祟祟的驾驶，腰间还要环绕着法国领导人的胳膊。