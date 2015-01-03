英国王室再次否认王子性侵未成年人指称

哈通社阿斯塔纳1月4日电，据BBC报道，英国各家媒体星期日（1月4日）纷纷报道了有关安德鲁王子性侵未成年女性指称的进一步消息，白金汉宫随即发表第二份声明，坚决予以否认。

安德鲁王子是英国女王的次子，拥有约克公爵的王室头衔，也是英国第五王位继承人。



在美国佛罗里达司法机关对美国富商杰弗里•埃波斯坦与未成年少女性交易的调查案中，一名美国女子提到了英国王子安德鲁的名字。



这名女子称，在1999年到2002年间，她被迫与安德鲁王子在伦敦、纽约和埃伯斯坦拥有的一座加勒比私人岛屿上发生性关系，当时她还未成年。

英国《星期日邮报》最新披露的消息说，这名女子的名字叫弗吉尼亚•罗伯茨（Virginia Roberts），尽管BBC还没有确认她的身份。



这名女子通过律师发表声明说，她期待着自己作为一个无辜受害者的权益得以伸张，并且绝不会再被迫陷入沉默。



"没有任何根据"



白金汉宫的声明说，对约克公爵所做的指称"没有任何根据"。



白金汉宫曾在星期五（1月2日）发表第一份声明，形容任何有关约克公爵同未成年人有不当行为的指称都"绝对不是事实"。



BBC皇家事务记者说，白金汉宫再次发表声明否认针对安德鲁王子提出的指称，不同寻常。



他说，这一事件可能会对安德鲁王子以及王室造成严重损害。



美国富商埃波斯坦曾因与未成年女性性交易而被判处18个月的监禁，而安德鲁王子则因为与埃波斯坦继续保持密切关系而受到批评。



安德鲁王子曾为此而道歉，并辞去了英国贸易与投资特别代表的职务。