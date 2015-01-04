亚航残骸搜寻进入二周 与时间赛跑

哈通社阿斯塔纳1月4日电，据BBC报道，在爪哇海搜寻亚航QZ8501航班残骸的行动进入第二周，印尼方面发现更多罹难者尸体，不过恶劣的天气继续阻挠行动进程。

迄今为止，印尼官方称已经找到31具罹难者尸体。搜寻人员还在海底锁定第5块大型疑似飞机残骸位置。

据分析，多数罹难者的尸体可能仍困在海底的大块机身残骸中。

亚航QZ8501航班上周日（12月28日）从印尼泗水飞往新加坡途中失踪，机上载有162人。

印尼官方早间还宣布，气象部门调查认为恶劣天气是导致亚洲航空QZ8501坠毁的"最大因素"。

与时间赛跑

这架空客A320客机上装备的"黑匣子"所处位置目前尚未搜寻到，搜寻人员承认他们在与时间赛跑。

搜寻人员周六（1月3日）通过声纳装置锁定了四个大型疑似机身残骸物，最大的一个长18米、宽5.4米，位于水下30米深位置。

技术人员多次试图使用遥控装置下潜拍摄以便确认，但是恶劣的天气以及高达5米的巨浪均严重阻碍行动进程。

当地时间周日（4日）晨，搜寻行动成员在海底锁定另一块长9.8米，宽1.1米疑似残骸。

搜寻行动指挥部表示，潜水员在下潜到目标附近尚未来得及展开调查时就因恶劣天气不得不重返水面。

不过，搜寻行动已经找到一些诸如机窗类的小型残骸。